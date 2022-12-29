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中國新冠口服藥完成3期臨床 最快2023年2月上市

中央社／ 台北29日電

江蘇省藥監局近日宣布，國產COVID-19治療口服藥「SIM0417」本月完成3期臨床，預計最快明年2月上市，將繼續協助藥物盡快獲批上市。

香港星島日報今天引述微信公眾號「江蘇藥品監管」26日發布的公告，江蘇省藥監局近日召開新冠治療藥物SIM0417研究進展專題調度會。

公告顯示，SIM0417為先聲藥業與中國科學院上海藥物研究所、武漢病毒研究所聯合開發的3CL靶點新冠治療口服藥，今年3月底通過特別審批程序獲得國家藥監局臨床批件，並被納入國務院聯防聯控機制科研攻關重點目錄。

據表示，該項目三期臨床已於本月16日完成全部1208宗患者入組，進度處於國內3CL靶點藥物第一位，預計最快於明年二月上市。

江蘇省藥監局副局長姜偉指出，SIM0417對當前疫情防控具有重大意義。對先聲藥業提出的需要協調和支持的事宜，江蘇省藥監局將全力以赴，繼續加大對上溝通和申請幫扶力度，全速辦理審評審批、核查檢驗等事項，助力SIM0417早日獲批上市，為疫情防控貢獻力量。

中國近來鬆綁防疫措施後染病數急升，民眾憂心之下瘋搶止痛、退燒藥，或是轉向海外委託親友或業者代購，而專用於中重症治療、屬於處方藥的Paxlovid一盒難求，有陸媒指價格最高被炒到人民幣5萬元（約合新台幣22萬元）。

疫情 3C 公眾號

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