中國新冠口服藥完成3期臨床 最快2023年2月上市

「大事化小，小事化沒。一個民族的羞辱。」過去一年來，中國發生多起震驚社會的女性被害事件，包括徐州生下八名子女、被栓狗鍊的「鐵鍊女」，在河北唐山被地方惡霸痛毆住院的「唐山打人案」，上海金科路女子當街被人割喉殺害...諸多事件接連引爆社群憤怒，炸開的輿論壓力雖然讓中國官方不得不迅速處理、試圖緩和民意，但類似的事件仍在中國時有所聞，到下半年還有女性抖音網紅在公廁遇襲，被痛毆重傷險死的案件。而最讓人感到無力的是，整年下來的重大事件，最終被害女性「全消失」——不確定下落為何、不確定健康狀況，或不曉得後續發展、或被迫與網路社群隔絕無法發聲，民間與媒體無法追蹤之下，成為被消失的一群。

2022-12-29 09:42