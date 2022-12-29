吉林冰雪「熱」 南方客過半

30歲的王馨是吉林省吉林市的一位雪場民宿從業者。這段時間，她每天都會在微信上回覆上百條諮詢和訂房信息，「住宿價格每天300元人民幣左右，南方遊客佔一半以上，很多遊客的訂房周期超過一周。」

新華社報導，雪季之初，王馨就擴大了團隊規模，流轉整租20多間公寓，還招聘了專職會計。「酒精擦拭潔具，床單被罩一客一換，定時開窗通風，還準備了一些快篩試劑。」王馨說，「每天都有預訂，今年的收入不會差。」

王馨的感受在吉林省內的雪場從業者中很普遍。目前，吉林省已建成75座不同規模的滑雪場，擁有319條雪道，全省雪場單日最大接待能力達到10萬人次，位居大陸前列。伴隨著優化疫情防控措施，連日來許多吉林的雪場從業者發現，酒店住宿預訂量變多，餐飲需求變大，遊客交通出行頻率也變高了。

位於吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區的北大湖滑雪場，雪道上眾多雪友疾馳而過，騰起陣陣雪霧。室內全程佩戴口罩、餐飲區隔位就座……雪具大廳裡，前來「暢滑」的遊客積極配合防控工作，三三兩兩結伴而行，交流著遊玩體驗。

經過一年加緊施工，北大湖滑雪場的雪道從27條增至64條，雪道面積由126公頃增至239公頃，接待能力大大增強。「目前南方遊客佔比超過50%。」北大湖滑雪度假區市場營銷部負責人董懂說，「遊客接待量、客房預訂量攀升明顯，我們對這個雪季很有信心。」

來自網路平台的統計數據顯示，吉林的雪場正在「熱」起來。「美團」平台數據統計，12月8日至12月18日，預訂元旦期間目的地為吉林的機票、酒店、景區等旅遊訂單環比增長433%。