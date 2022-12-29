浙江發消費券 鼓勵就地過年

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

元旦、春節臨近，為推動經濟實現開門紅，浙江省近日開展溫暖關愛行動，加強對留浙過年省外員工的生活保障。該省多地也拿出真金白銀支持企業穩崗留工。

中新社報導，27日，杭州市發佈「搶先機、拚經濟」30條政策。據悉，春節期間，杭州將開展省外員工留杭穩崗「十送」關愛行動，主要包括送消費券、送溫暖、送文化等十個方面舉措。

杭州市發改委副主任唐鋒介紹，針對在杭務工、非浙江戶籍並在杭繳納社保的春節期間在杭務工人員，杭州將為每人發放600元（人民幣，下同）消費券（發放12張，每張面額50元），消費每滿100元抵用一張。用工單位、靈活就業和新業態從業人員可通過「親清在線」數位平台進行申報。

杭州市人社部門表示，為支持留工，該市還鼓勵企業通過發放留崗紅包、過年禮包、改善工作和生活條件等方式，吸引外省員工就地過年。對2023年春節期間堅持生產的杭州規上企業（不含大陸國有及國有控股企業），符合條件的，杭州將按堅守崗位的外省籍參保員工每人500元標準發放一次性留工補助。 　　

為支持企業穩崗留工，浙江紹興也為就地過年的外省員工推出了政策大禮包，其中包括一次性發放價值800元的「新紹興人」消費券、「留紹過年」流量、「年貨郵到家」溫暖禮包等。春節期間，紹興的國有景區、場館、場所將全部向外省員工和家屬免費開放，外來務工人員還可免費領取電影票。

浙江寧波則推出通用消費券、定向紓困券、留甬過年券等消費券，其中留甬過年券採用先公開報名後隨機抽獎模式，僅限就地過年的外來務工人員報名。

春節 消費券

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