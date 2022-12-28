陸專家抵尼泊爾 跨喜馬拉雅山鐵路可行性研究啟動

橫跨喜馬拉雅山的「中尼鐵路」，在多年的規畫後，如今正式進入可行性研究階段。大陸「援尼泊爾中尼跨境鐵路技術援助專家組」，27日抵達尼泊爾，實地進行工程的可行性研究。

據新華社消息，六人專家組飛抵尼泊爾機場時，尼泊爾鐵路局发言人奇特洛卡表示，這標誌著「可行性研究從今日起邁出新步伐」。他並說，跨境鐵路對尼泊爾而言存在諸多挑戰，但考慮到大陸的專業知識和技術進步，「我們對這個項目成功實施抱有信心」。

執行可行性研究的中鐵第一勘察設計院集團有限公司項目負責人馮德泉則指出，中尼鐵路跨越喜馬拉雅山脈，地形、地質條件極其複雜，具世界級工程難度。「我們將充分借鑒中國在艱險複雜山區和高原地區修建鐵路的先進技術和豐富經驗，在中尼兩國頂尖科研機構合作基礎上，與尼方一道攻堅克難，做好中尼跨境鐵路的技術研究工作」。

此前尼泊爾外長卡德加曾於今年8月到訪山東青島，隨後大陸外長王毅宣布，大陸將利用援助尼泊爾的款項來支持中尼鐵路可行性研究，年內派專家赴尼泊爾踏勘。「共同打造跨喜馬拉雅立體互聯互通網路」也是2019年中尼聯合聲明的一部分。

據第一財經此前報導，上海國際問題研究院中國與南亞研究中心秘書長劉宗義表示，他在實地考察中觀察到，中尼鐵路相關配套的基礎設施，在大陸端的吉隆口岸已經有所建設，但對面的尼泊爾似乎尚未開始動工。

公開資料顯示，中尼鐵路將會以2014年通車的西藏拉薩到日喀則的「拉日鐵路」為基礎，向尼泊爾方向延伸。拉日鐵路的延長線是日喀則到雙方邊境吉隆縣的「日吉鐵路」，全長為443.8公里，目前尚未完工。整個工程最艱難的，會是尼泊爾段，雖然這段公里數很短，但其必須鑿穿喜馬拉雅山，技術上具高度考驗。