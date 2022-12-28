解封後全力拼經濟 陸多地推補貼倡員工「留下過年」

大陸官方近期全面放寬疫情放控，同時全力拼經濟。年節將近，各地也推出許多補貼政策鼓勵員工就地過年，並守在生產職務上。如浙江杭州、上海等地推出相關補貼吸引員工就地過年，而福建泉州出台相關措施，年節前留在泉州工作的員工，最高可獎勵人民幣3,000元（約新台幣1.3萬元）。

浙江省杭州市27日召開「搶先機、拼經濟」30條政策記者會，其中在「暖心關愛用工」政策上，將通過發放電子消費券、給予企業各類補貼等形式，鼓勵和倡導省外員工留杭工作。此外，為了助力企業復工達產，杭州將向每名春節期間留杭的省外員工（在杭繳納社保的非浙江戶籍員工）發放人民幣600元消費券。

上海市人民政府24日也印發相關措施，內容鼓勵引導外來務工人員留滬過年，支持外來務工人員節後加快返回職位復工。對重點監測的電商平台和郵政快遞企業，給予出勤的一線人員每人每天60元補貼；對元旦期間和春節期間出勤的一線人員，給予每人每天150元補貼。

上海規定，在補貼期間，當日實際出勤人數達到2022年11月末實際出勤人數80%以上的重點工程建設施工項目，給予出勤的一線人員每人每天100元補貼。該補貼經費由市、區兩級財政共同保障。

此前，有「世界工廠」、「小商品城」之稱的浙江省義烏於12日首先出台了「留義過年」十條舉措，內容涵蓋消費補貼、交通出行、在職紅包、生產補助等，倡導在義外地人就地過年，目的在於催熱本地經濟、助力企業「搶回訂單」，使產業鏈供應鏈穩定順暢。而這也是浙江省首個出台留工政策的地區。