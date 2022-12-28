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媽媽暈倒了！9歲小暖男照顧影片曝光 網哭：可靠男子漢

香港01／ 撰文：夏洛特
男童獨力照顧暈倒的媽媽，除了握着她的手，還輕輕撫摸她的頭在她耳邊安慰。（「重慶廣電-第1眼」微博影片截圖）
男童獨力照顧暈倒的媽媽，除了握着她的手，還輕輕撫摸她的頭在她耳邊安慰。（「重慶廣電-第1眼」微博影片截圖）

近日，重慶1名9歲男童的超暖心舉動令他成為一時佳話。事發當日，男童的媽媽在家中突然暈倒，他馬上上前抱着比自己高大的媽媽，避免她跌倒在地。男童先把媽媽扶到沙發，隨後端茶倒水量體溫，忙前忙後還不忘安慰虛弱的媽媽，而過程就被家中的閉路電視拍下。影片曝光後，網友除了被男童的孝心感動，亦有人為此感到心酸，「看哭了」，「這孩子懂事得令人心酸」、「比爸爸還可靠的男子漢」。

根據「重慶廣電-第1眼」報道，事發於12月24日，重慶1名女子在家突感頭暈，快將跌倒，其9歲的兒子察覺異樣後，即時一把抱住媽媽，並將其扶到沙發上，而整個過程就被家中的閉路電視拍下。由於男童比媽媽矮了一個頭，攙扶時較為吃力。

從影片可見，原本站着說話的媽媽突然單手扶額，然後雙腿一軟，「哎喲」一聲就暈倒。男童箭步上前、雙手環抱接住倒下的媽媽，邊把她扶到長椅上，邊急切地問：「媽，你怎麼了？」然後男童打電話給爸爸說媽媽暈倒的事，又慌張地低頭聽聽媽媽的心跳聲。隨後，男童為媽媽倒來熱水，用盡力氣扶起她餵她喝水，其間不時詢問「水溫會不會太高」。男童握着媽媽的手，讓她靠在自己胸前，輕輕撫摸她的頭在她耳邊安慰。之後男童又幫媽媽測量體溫，還不忘察看照顧身旁年幼懵懂的妹妹。

男童看見媽媽褲腳縮起，怕她受涼，慌忙彎腰為她整理褲管。（「重慶廣電-第1眼」微博影片截圖）
男童看見媽媽褲腳縮起，怕她受涼，慌忙彎腰為她整理褲管。（「重慶廣電-第1眼」微博影片截圖）

做完這些後，男童看見躺下的媽媽褲腳縮起，小腿外露，怕媽媽受涼，慌忙彎腰為她整理褲管。男童時而摸摸媽媽的額頭，又時而搓搓她冰涼的手，焦急的神情展露無遺。等到爸爸進屋一把拉起媽媽餵其喝水後，男童又即時從後抱着軟弱無力的媽媽，為她整理頭髮，好讓她可以喝水，隨後就坐到媽媽身後充當她的「人肉背墊」。

影片曝光後，網友紛紛大讚「小暖男」照顧母親的行為令人動容，稱他的一舉一動都顯示出孝心及緊張母親身體的心情，又指他的「暖男摸頭殺」簡直迷死人，「鼻子酸了，孩子真棒，還一直摸媽媽的頭安撫」、「是小暖男，也是男子漢」、「懂事又有擔當，媽媽雖然身體不舒服心裡也一定感到很欣慰」、「家長平時教育的真好，危機時刻不慌不忙」。

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文章授權轉載自《香港01》

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