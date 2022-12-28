河南推出釋讀甲骨文獎勵 認出1個字獎10萬人民幣

為推動釋讀甲骨文，大陸河南省安陽市近期將發布500個未釋讀的甲骨文字形，凡能破譯甲骨文者，單字獎勵10萬元人民幣（約44萬元台幣）。

央視新聞報導，殷墟發源地的安陽市27日舉行甲骨文研究與傳承工作新聞發佈會，為鼓勵大家積極參與甲骨文研究，在全社會掀起釋讀甲骨文的熱潮，中國文字博物館在前期組織釋讀的基礎上，將分期分批推出未釋讀的甲骨單字。

近期第一批共500個未釋讀的甲骨文字形，將在專家論證後在中國文字博物館官方平台發佈。

中國文字博物館副館長魏文萃表示，目前甲骨文單字有4500多個，已經釋讀的有1600餘個，大部分甲骨文仍然等待去釋讀。

觀察者網報導，中國文字博物館官網2019年曾發佈有關甲骨文釋讀優秀成果的獎勵公告。其中提到獎勵標準如下：

1、對破譯未釋讀甲骨文並經專家委員會鑒定通過的研究成果，單字獎勵10萬元；對存爭議甲骨文作出新的釋讀並經專家委員會鑒定通過的研究成果，單字獎勵5萬元。

2、對破譯未釋讀甲骨文並經專家委員會鑒定通過的研究成果，經全國哲學社會科學工作辦公室審核後，可認定為承擔1項國家社科基金年度專案。

中國文字博物館曾於2016年10月至2019年10月先後開展了兩次甲骨文釋讀優秀成果徵集評選工作。截至2017年9月30日第一批收到論證報告65篇。另截至2019年10月31日，第二批收到論證報告84篇。

甲骨文是距今3200年前商朝晚期王室用於占卜記事而在龜甲或獸骨上契刻的文字，是中國及東亞已知最早的成體系的成熟文字。