陸農村安全 加強應急管理3工作

根據大陸應急管理部消息，應急管理部日前召開會議，要求錨定目標為加快建設農業強國做好安全保障，加快農村地區自然災害風險普查成果運用。

中新社報導，會議指出，農業是大陸國家安全的基礎。要按照構建大安全大應急框架，將服務和保障農業農村安全作為推進應急管理體系和能力現代化重要任務，更好服務三農工作，主要做好三方面工作。

一要全力協助做好農業防災減災。加快農村地區自然災害風險普查成果運用，加強重點災害監測預警和綜合研判，加強旱澇災害防禦體系建設和農業生產防災救災保障，增強極端天氣應對能力，全力保障糧食和重要農產品穩定安全供給。密切關注各類災害發生發展情況，對農村地區特別是脫貧地區、邊遠山區給予救災物資資金傾斜支持，堅決防止因災返貧。

二要著力解決鄉村安全弱點問題。推動各地深入開展鄉村交通、消防、經營性自建房等重點領域風險隱患治理攻堅，加強農村住房建設、道路交通、漁業船舶、農業機械、鄉村旅遊、煙花爆竹等安全監管，加強新型農業經營主體安全培訓，同時提升重點區域森林草原火災綜合防控水平，有效防範農村各類安全風險，為廣大農民安全生產、生活提供必要保障。

三要持續加強農業農村應急能力建設。聚焦鄉村振興戰略中的安全保障問題，加強鄉村基礎設施和農村住房安全標準建設，支持農村危房改造和抗震改造。結合鄉村治理加強農村應急管理能力建設，推廣有關地方建強基層應急管理組織體系的經驗做法，發揮基層安全員、消防員、社會力量作用，提高農村安全保障水平。