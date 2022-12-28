渝廈高鐵常德至益陽運營 湖南環省高鐵完成

12月26日，渝廈高鐵湖南常德至益陽段開通運營，常德至長沙實現高鐵全線貫通。自此，湖南實現「市市通高鐵」目標，三湘大地形成高鐵大環線。

中新社報導，渝廈高鐵常德至長沙段全長154公里，設計時速350公里，分段建設開通。其中，益陽至長沙段長63公里，已於2022年9月開通運營；此次開通的常德至益陽段長91公里，自已開通運營的黔張常高鐵常德站起，經常德市、益陽市，引入益陽至長沙段益陽南站，共設常德、漢壽、益陽南3座車站。

項目開通運營初期，鐵路部門安排開行動車組列車29.5對，湖南張家界、常德至長沙首開動車組列車，兩地至長沙最快分別1小時52分鐘、59分鐘可達。

大陸國家鐵路集團有限公司副總經理李文新介紹，渝廈高鐵常德至益陽段是大陸八縱八橫高速鐵路渝廈、呼南通道的重要組成部分，開通後補上了湘北高鐵的最後一段，與已開通的黔張常高鐵、張吉懷高鐵、滬昆高鐵等緊密銜接，組成湖南環省高鐵運營網，將極大方便民眾出行，加強區域間經濟聯繫。