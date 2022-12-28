京廣高鐵10周年 載客16.9億人次

「G71次列車請關門。」26日上午7點05分，隨著值乘列車長孫夢楠的電台呼叫，G71次復興號智能動車組駛出北京西站，經由京廣高鐵，奔向千里之外的西南城市昆明。站台上，「熱烈慶祝京廣高鐵全線貫通10周年」的標語，提示這是一個特殊的日子。

新華社報導，2012年12月26日，京廣高鐵京鄭段開通，標誌著京廣高鐵全線開通運營。京廣高鐵全長2298公里，縱貫大陸南北，跨越長江黃河，是世界上運營里程最長的高速鐵路。列車駛出北京西站時河流冰凍，經過武漢東湖時已是碧波蕩漾，抵達廣州時更是一派不一樣的南國風光。

作為大陸中長期鐵路網規劃中「四縱四橫」高速鐵路的重要「一縱」，京廣高鐵與石太、石濟、徐蘭、鄭渝等12條高鐵線路聯通，形成了跨越南北、貫通東西的客運大通道。

10年來，京廣高鐵全線累計發送旅客16.9億人次，成為大陸最繁忙客運線路之一。北京西站每日圖定始發的京廣高鐵列車從60對增加到107.5對，武漢站單日發送旅客由幾千人次增長到最高逾14萬人次，京廣高鐵廣鐵管內共開行60多萬趟動車組、最短髮車間隔僅5分鐘。

京廣高鐵開通後，北京至廣州40多小時的旅程壓縮到約8小時，北京與武漢、石家莊、重慶等城市之間的旅行時間進一步壓縮。

「從武漢出發，高鐵3個多小時就能到達北上廣，讓雙城生活成為現實。」家住武漢、在北京工作的彭先生說，10年前，他到北京坐Z38要10個小時左右，現在不僅時間短了，電子客票、WIFI信號、網上訂餐、靜音車廂等服務，讓旅途更舒適了。

「京廣高鐵在沿線國土空間開發、產業梯度轉移、城鎮佈局優化、經濟貿易交流中起到先導作用。」北京工業大學城建學部交通運輸所副所長韓艷說，這促使沿線城市群成為大陸經濟最具活力、人口最為密集的區域。