吉林綠色治理 鹽鹼地變成良田

吉林西部地區有鹽鹼地上千萬畝。貧瘠的鹽鹼地曾因糧食低產讓吉林西部農民頭疼，一度制約地方農業、生態、民生等發展。

新華社報導，近10年來，吉林著力盤活水資源這一關鍵要素，在白城、松原等地探索河湖連通、以水改土、科技賦能、引資獎補等綠色治理措施，讓一度生態惡化的西部重現水草豐美、候鳥翔集的生態底色，實現新增耕地46.62萬畝，糧食產能增加上億斤，持續打造西部水稻和冬捕水產兩塊金字招牌。

一個月前，吉林省白城市鎮賚縣莫莫格濕地送走年度最後一批候鳥——這裡是全球現存90%的白鶴等涉禽往來於西伯利亞與大洋洲的必經驛站。

在生態惡化的10餘年前，白鶴曾繞飛此地。如今，這裡已是湖泡縱橫、稻田連片。「地愈來愈好，米愈賣愈好。」鎮賚慶江種植養殖農民專業合作社理事長孟慶江說。連日來，一輛輛貨車從合作社所在的鎮賚縣莫莫格蒙古族鄉元寶吐村駛出，車上載著11月上市的蟹稻共養田新米，發往大陸各地。

今年，吉林西部又迎糧產豐年。鎮賚是土地鹽鹼化最重縣域，全縣半數以上耕地為鹽鹼地，在「以稻治鹼、以稻治澇、以稻致富」的綠色治理接力下，這座種稻歷史不足40年的縣城如今已連續5年奪得全省水稻總產量第一縣。

「改良之後，鹽鹼地真的成了高產田。」在松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣套浩太鄉腰圍子村，種糧大戶朱洪德的稻田今年每畝產量1200多斤，創造了他自2016年改良鹽鹼地以來的單產紀錄。這幾年在專家指導下，從土地整理到灌水洗鹽、施肥、選擇耐鹽鹼品種，朱洪德的稻田產量和大米品質逐年提高。「每畝稻田比普通水稻增收上千元。」他說。

據測算，全大陸15億畝鹽鹼地中有超過1億畝具有可開發利用潛力。在吉林，鹽鹼地具體分佈在西部的白城、松原、雙遼、農安等地。2012年以來，吉林西部地區整治開發鹽鹼地等耕地後備資源，實現新增耕地46.62萬畝。根據大陸農業農村部的相關數據，大陸14億多人口每天消耗70萬噸口糧。按此計算，這46.62萬畝耕地每年產生的5億多斤糧食，大約可滿足一個千萬人口城市兩個月的口糧需求。