「詩畫中國」 科技讓古畫動起來

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
鋼琴家郎朗置身於明代畫家徐渭的雜花圖卷中，用琴聲演繹一首跨越古今的水墨交響曲。圖／本報北京傳真
鋼琴家郎朗置身於明代畫家徐渭的雜花圖卷中，用琴聲演繹一首跨越古今的水墨交響曲。圖／本報北京傳真

文化節目《詩畫中國》日前收官，帶領觀眾感受了古人的詩意人生，領略了敦煌的文化魅力。節目運用XR、CG、裸眼3D、全息影像等現代科技手段，以數位演繹詩畫之美。節目視覺總監、清華大學美術學院資訊藝術設計系主任王之綱，揭祕了讓古畫動起來的幕後故事。

《詩畫中國》將中華傳統文化中的詩、書、畫、琴、鼓、樂、舞、劇、誦等多種藝術形式熔於一爐，為觀眾呈現出一幅幅賞心悅目的中華文化壯美圖景。

鋼琴家郎朗置身於明代畫家徐渭的《雜花圖》卷中，用琴聲演繹出了一首跨越古今的水墨交響曲，為觀眾留下深刻印象。「這一水墨繪畫的過程，來自實拍」，王之綱說，團隊邀請清華大學美術學院繪畫系教授陳輝專業指導，清華美院博士生反覆臨摹學習原作，將畫中全部13種植物的細節一一拆分，再仿照原作筆觸進行重新繪製並實拍，以最大程度再現徐渭的繪畫創作過程。此後再運用CG技術手段對實拍素材進行數位化合成，賦予《雜花圖》卷全新的生命力。

戴上VR眼鏡的小演員進入了南宋《貨郎圖》，在小泥人的帶領下踏上了一場奇幻而驚險的旅程。這是一幅人物風俗畫卷，畫面上貨郎肩挑雜貨擔，貨擔上物品繁多，不勝枚舉，從鍋碗盤碟到瓜果糕點，無所不有。「畫面中的雜貨擔滿滿當當，但是每一件貨品的細節並不充分，為此我們邀請故宮博物院專家對貨品進行分析，確定其造型、工藝、質感等細節。」王之綱說。創作團隊耗時約兩個月的時間，在對《貨郎圖》及相關文獻充分研究的基礎上，通過三維重建技術，將貨擔上的300餘件物品一一建模還原。跟隨小演員的微觀視角，觀眾得以近距離感受貨物細節。

王之綱曾擔任北京2022年冬殘奧會開閉幕式的視頻總監。他表示，傳統文化賦予現代藝術以精神內涵，現代技術則助力傳統文化重獲新生。希望通過數位演繹的方式，拉近觀眾與中國傳統繪畫的距離，讓更多人了解並愛上中國傳統文化。

傳統文化 團隊 清華大學

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