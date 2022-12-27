廈門成立新社團 促進宗親交流

五緣文化交流促進會25日在廈門市湖里區成立，以期發揮五緣（即地緣相近、血緣相親、文緣相承、商緣相連、法緣相循）優勢，秉持兩岸一家親理念，深化兩岸融合發展。

中新社報導，這是廈門市首個以八大涉台宗親為主體的對台交流民間社團組織，首批會員120餘家。

湖里區鍾氏宗親會會長鍾建偉當選五緣文化交流促進會首任會長。他表示，該會未來主要以兩岸民俗、經貿、教育交流為平台和媒介，結合實際，用情服務，吸引更多台胞、台青、台企來湖裡就業創業和生活，共叙親緣、共謀發展。

湖里區是廈門經濟特區的發祥地和廈門與台灣聯絡交流最重要先行窗口。2015年，湖里區在廈門成立涵蓋陳氏、葉氏、蕭氏、楊氏、薛氏、張氏、鍾氏、孫氏等8大姓氏宗親聯席會議制度。

據不完全統計，湖里區八大宗親在台灣同姓氏宗親500多萬人。8年來，兩岸宗親交流熱絡，互相來往密切，充分體現兩岸一家親的親情和友情。湖里區宗親文化交流成為廈門對台交流的一大特色與亮點。

湖里區區長黃穎表示，希望促進會成立後，團結台灣宗親力量，為台胞台企登陸第一家園的第一站做出更大貢獻；湖里區將積極探索海峽兩岸融合發展新路，努力為台胞辦實事、做好事，提增台胞在湖裡的幸福感、獲得感和安全感。

大陸全國台企聯常務副會長、廈門市台商協會榮譽會長吳家瑩獲邀擔任該會名譽會長。吳家瑩期望兩岸各界緊密攜手，以促進會成立為契機，弘揚中華優秀傳統文化。