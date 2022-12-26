聖誕派對交換禮物 他拆開一刻全場嚇到酒醒「是古曼童！」

古曼童源於東南亞，類似中國人常說的「養小鬼」，近日就有男生發文指陪朋友去公開的聖誕派對，每人入場前先要放下1件禮物，離開便可以選擇1份拿走。由於派對期間有喝酒，男生離開時迷糊間根本不知抽中什麼禮物，直到朋友叫他立刻扔掉，才被告知原來是「養小鬼」的玩偶，嚇得全部朋友都鴉雀無聲。

貼文引來網民兩極意見，有人認為送禮者太過份，更建議原po尋求專業人士幫助，亦有人認為不要過於迷信和擔心。

該男生在Dcard討論區以「聖誕交換禮物抽到養小鬼」為題發文，指陪朋友去聖誕派對，場地規定每人入場前先要放下1件禮物，離開便可以選擇1份拿走，派對沒有限制，所以任何人都可以自由出入。由於在派對上喝了酒，他稱「要離開時人已喝酒喝到醉醺醺的，於是就隨便挑了件禮物」，之後便和朋友在大街上開始拆禮物，起初看不清自己禮物是什麼，更以為是擺設的小娃娃。

直到朋友看見自己禮物後大驚並喝斥自己立刻扔掉，更走到遠處，原p被朋友反應嚇到便立刻跑去垃圾桶，準備扔掉前一看，「有個黑到像木炭的嬰兒屍體」，朋友稱那是「養小鬼」的玩偶，全部人聽完都鴉雀無聲，自己亦覺得毛骨悚然，最後大家好像嚇到酒醒後便各自回家。

貼文引起網友回應，不少人都建議原po不應直接扔掉，應該找專業人士尋求解決方法，「可能要拿去佛牌店處理比較好」、「我看完也毛骨悚然」，有人則笑說「別人家是聖誕節交換禮物，你是盂蘭盆節交換禮物」。

有人則斥責送禮者自私，亦不應天真到以為這樣轉送他人就能成功脫身，「要是我知道是誰送的就當場絕交」，另有人安慰原po，「你又不喜歡它，也跟它非親非故，它應該不會跟著你，不過可能還是會衰過幾日囉」。

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文章授權轉載自《香港01》