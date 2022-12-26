最高漲10% 上海迪士尼票更貴了

上海迪士尼樂園又要漲價了，上海迪士尼度假區官方網站的公示資訊稱，自2023年6月23日起，上海迪士尼度假區將在現行四級票價結構下調整上海迪士尼樂園的門票價格。最高漲幅10%，特別高峰日一張來到3500元新台幣。

各級定義及對應的票價如下：

一，「常規日」門票價格為475元（人民幣，下同）（現行435元），涵蓋大部分平日和部分周末。

二，「特別常規日」門票價格為599元（現行545元），涵蓋部分周末以及部分平日。

三，「高峰日」門票價格為719元（現行659元），涵蓋夏季大部分日期、部分大陸法定節假日放假和調休期間，以及其前後部分日期、國際性節日慶祝期間、樂園特別活動日以及其他客流高峰日。

四，「特別高峰日」門票價格為799元（現行769元），涵蓋部分大陸法定節假日放假和調休期間、樂園特別活動日，以及夏季部分日期。漲價後約合3500元新台幣。

兒童、老年人（60周歲及以上）和殘障遊客購買門票時將繼續享受約七五折的優惠。

界面新聞報導，自2016年6月6日正式開園以來，上海迪士尼已經過了幾輪調價。剛開園的時候，迪士尼門票僅有兩類，分別為「平日票」370元和「高峰票」499元。

報導稱，今年全球迪士尼樂園的多項產品和服務都有不同程度的漲價，佛羅里達州迪士尼世界度假區12月8日起也提高了樂園門票價格，最昂貴的單日門票是耶誕節和新年假期前後9天拜訪神奇王國主題樂園的票價，價格從159美元提升到189美元。

迪士尼2022年第四季度財報顯示，第四季度，迪士尼公園、體驗及消費品業務實現營收74億美元，同比增長34.5%，運營利潤從6億美元增長150%至15億美元。上海迪士尼業績出現下滑，主要是因為受到新冠疫情防控措施影響，本季度入園遊客中使用年卡會員的遊客比較多，導致遊客平均票價下降。