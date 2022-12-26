明年1月中 有望迎春運高峰

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸春運火車票24日開售，根據中國在線旅遊平台去哪兒網（下稱去哪兒）消息，在大陸防疫政策持續優化的背景下，民眾出行需求有所回升，大陸有望在明年1月中旬迎來首個春運出行高峰。

中新社報導，去哪兒數據顯示，24日5時至9時，平台火車票搜索量環比增長2.2倍。從春運首日出票情況來看，北京—鄭州、北京—武漢等熱門線路二等座餘票較少。較為熱門的北京—長沙、北京—成都線路目前還有不少餘票。

近日，各地陸續放寬出行限制，民眾出行需求回升。去哪兒數據顯示，17日以來，每天約1.3萬人預約下單春運期間的火車票，熱門目的地為成都、重慶、哈爾濱、長沙、昆明。機票方面，目前，明年春節前出發的機票增速已放緩，但預訂量仍在增長。

去哪兒大數據研究院副院長郭樂春分析，疫情發生以來，不少旅客首次踏上返鄉過年的旅程，需求量大，2023年春運首個出行高峰預計在明年1月中旬（1月14日、15日）出現。但也要看到，不少旅客仍對返鄉持觀望態度，加上今年各類院校放假早，也讓明年年春運呈現出預訂周期短、分散出行的特點。

在郭樂春看來，春運出行數據回暖，將為旅遊業的復甦注入更多信心。

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