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「新鮮」出土兵馬俑 網友驚：像被燒傷的大活人

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
「新鮮」出土兵馬俑，讓網友看完後表示，乍看以為是一個面部被燒傷的大活人，「有點嚇人」。星島日報
「新鮮」出土兵馬俑，讓網友看完後表示，乍看以為是一個面部被燒傷的大活人，「有點嚇人」。星島日報

陝西西安兵馬俑是人們熟悉的中國文物，印象中兵馬俑都是灰頭土臉的模樣，但日前一名微博網友分享兵馬俑剛出土時的樣子，卻顛覆許多人的印象，甚至有網友看完後表示，乍看以為是一個面部被燒傷的大活人，「有點嚇人」。

星島日報報導，微博網友「玄清古美術」日前發布一則兵馬俑「新鮮出土」的影片，影片中可以看見此兵馬俑的頭，不像一般看到的土色模樣，而是塗滿著鮮豔色彩，臉上還有不少泥土，但因模樣過於栩栩如生，讓不少網友看完後紛紛驚訝表示，「感覺臉上好像有血色，尤其是臉上的土」、「乍看以為是一個面部被燒傷的大活人」。

還有人說，「怪不得說當年老農刨到兵馬俑，嚇得要死去報警。之前以為是故意誇大的，要嘛就是老農沒見過世面，現在懂了」，此外，也有人解釋「之前大家看到那些灰頭土臉的，其實好多原本就是這樣，只是氧化了」。

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