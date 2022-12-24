上海呼籲市民：雙休日非必要不外出、暫停各種聚會

新華社指出，連日來，上海新冠病毒感染人數明顯上升，給現有醫療資源造成較大壓力。因這個周末適逢耶誕節，上海市健康促進委員會辦公室、上海市健康促進中心24日特別提醒上海市民：「雙休日非必要不外出，給各種聚會按下暫停鍵，做好自己健康的第一責任人」。

新華社指出，新冠定點醫院上海市公共衛生臨床中心目前已開放1,100張床位，其中綜合ICU以及可以轉換為ICU的床位220張，負壓床位545張。

上海市公共衛生臨床中心副主任沈銀忠表示，目前醫院已收治部分重症患者，其中多為基礎疾病加重的患者，以心血管疾病、糖尿病、腫瘤為主，新冠重症患者占比相對較低。如果後續重症患者人數增加，公衛中心將根據臨床需求及時抽調全院各科室精銳力量，充實救治力量。

上海解放日報24日報導，連日來，上海各家醫院急診和發熱門診量陡增，對臨床一線醫護人員來說，挑戰不言可喻。上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院黨委書記鄭軍華說，疫情以來的這三年，大家都非常辛苦，尤其是今年。「如今，醫護人員又迎來了更嚴峻的情況」。

鄭軍華表示，截至昨日，仁濟醫院全院有3,285人在崗，其中594人感染後仍堅持在崗或返崗。面對發熱就診高峰，發熱門診只能採取「車輪戰」、「人海戰」的方式。截至昨日，發熱門診在崗及可上崗人員29人，為應對人員短缺，在崗工作時間已由原來的4小時延長至8小時。

面對當前疫情日趨嚴峻，上海市健康促進委員會辦公室、上海市健康促進中心也發布一份通知，呼籲上海市民，不要前往人群聚集、通風條件較差的密閉場所，年輕人雙休日晚上少聚會。

通知稱，這兩天上海溫度低，在外聚會冷熱溫差大，再加上人群密集，容易導致傳染疾病。通知建議上海市民，利用雙休日調整作息，補充營養，多喝熱水，睡個好覺，提高自身免疫力。