快訊

被控欠債近億元 郭信良： 我沒有黑金「只是不擅理財」

世足賽／法國球迷控阿根廷進球不算 光頭裁判「秀照片」回擊：不要雙標

獨／解雇清潔婦惹議 統一超商：博客來總經理即刻調離現職、啟動內部調查

上海呼籲市民：雙休日非必要不外出、暫停各種聚會

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
上海染疫人數快速增加，官方呼籲市民，周末非必要不外出，同時暫停各種聚會。歐新社
上海染疫人數快速增加，官方呼籲市民，周末非必要不外出，同時暫停各種聚會。歐新社

新華社指出，連日來，上海新冠病毒感染人數明顯上升，給現有醫療資源造成較大壓力。因這個周末適逢耶誕節，上海市健康促進委員會辦公室、上海市健康促進中心24日特別提醒上海市民：「雙休日非必要不外出，給各種聚會按下暫停鍵，做好自己健康的第一責任人」。

新華社指出，新冠定點醫院上海市公共衛生臨床中心目前已開放1,100張床位，其中綜合ICU以及可以轉換為ICU的床位220張，負壓床位545張。

上海市公共衛生臨床中心副主任沈銀忠表示，目前醫院已收治部分重症患者，其中多為基礎疾病加重的患者，以心血管疾病、糖尿病、腫瘤為主，新冠重症患者占比相對較低。如果後續重症患者人數增加，公衛中心將根據臨床需求及時抽調全院各科室精銳力量，充實救治力量。

上海解放日報24日報導，連日來，上海各家醫院急診和發熱門診量陡增，對臨床一線醫護人員來說，挑戰不言可喻。上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院黨委書記鄭軍華說，疫情以來的這三年，大家都非常辛苦，尤其是今年。「如今，醫護人員又迎來了更嚴峻的情況」。

鄭軍華表示，截至昨日，仁濟醫院全院有3,285人在崗，其中594人感染後仍堅持在崗或返崗。面對發熱就診高峰，發熱門診只能採取「車輪戰」、「人海戰」的方式。截至昨日，發熱門診在崗及可上崗人員29人，為應對人員短缺，在崗工作時間已由原來的4小時延長至8小時。

面對當前疫情日趨嚴峻，上海市健康促進委員會辦公室、上海市健康促進中心也發布一份通知，呼籲上海市民，不要前往人群聚集、通風條件較差的密閉場所，年輕人雙休日晚上少聚會。

通知稱，這兩天上海溫度低，在外聚會冷熱溫差大，再加上人群密集，容易導致傳染疾病。通知建議上海市民，利用雙休日調整作息，補充營養，多喝熱水，睡個好覺，提高自身免疫力。

新冠肺炎

延伸閱讀

酒店1晚500元…女入境「落地陽」 隔離+治療花逾萬

網傳中國衛健委內部文件 曝20天2.48億人確診

快遞員陸續陽 網點倉庫堆如山…北京、上海急徵騎手

疫情升溫 上海市平均日接1.6萬通救護電話

相關新聞

3港人北海道十勝岳登山走散一死一傷 專家：迷路恐低溫致死

名港人旅客昨日（22日）清晨，到北海道十勝岳登山，折返下山時遇上暴風雪，其後走散，釀1死1受傷。

恐怖月子中心？陪月員疑睡著19天大寶寶遭摔落地 媽媽憂留下後遺症

光顧月子中心，無非就是想坐月安心兼保障嬰兒，沒料到陪員月居然讓寶寶摔落地？湖南有媽媽向內媒申訴，指產後入住月子中心，未料陪月員在哄19天大寶寶睡覺時，竟自己也睡着，更將寶寶摔落地上，直至寶寶痛哭她才醒，該媽媽怕這一摔會令寶寶留下後遺症。

怒！黑龍江地鐵女乘客「播毒」 除罩狂咳隨地吐痰 乘客嚇到掩面瑟縮

咳嗽時要遮掩口鼻是常識吧！日前，黑龍江有女子就被乘客拍到未有在地鐵內規範佩戴口罩，還不斷咳嗽、在車廂吐痰，此起彼落的咳嗽聲把旁邊的乘客都嚇壞了！而影片曝光後，隨即引起網民們怒罵撻伐該女子，批評她沒有公德心，又斥責她「公然播毒」的行為自私。

上海呼籲市民：雙休日非必要不外出、暫停各種聚會

新華社指出，連日來，上海新冠病毒感染人數明顯上升，給現有醫療資源造成較大壓力。因這個周末適逢耶誕節，上海市健康促進委員會...

庭審時稱律師說話像放屁 成都法官被停職

成都市新都區人民法院一名法官，被揭露在庭審時稱原告律師說話像放屁，辱罵「對牛彈琴、豬都聽懂了」等言辭，該院以言語失當、違...

北京清華長庚醫院二期上樑 預計2024年底完工啟用

北京青年報報導，清華大學附屬北京清華長庚醫院二期工程主體結構已於21日「封頂」（上樑），項目建設全面轉入二次結構、室內外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。