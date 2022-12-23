澳門放寬入境防疫限制首天 大批港客前往遊玩
據報導，澳門當局今天起進一步放寬入境防疫限制後，吸引了大批香港旅客前往觀光探親。
官方澳門電台今天報導，澳門當局今天起放寬入境防疫措施，首天已陸續有旅客經港珠澳大橋口岸從香港赴澳，來往港澳車票幾乎全部售罄。
報導引述從香港赴澳遊玩一天的中國大陸旅客說，澳門放寬入境防疫限制，對大家都方便；另有港客說，由於澳門放寬入境防疫措施，稍後會再與朋友赴澳旅遊。
香港及澳門爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3年來，兩地都採取較嚴格的入境防疫限制，包括強制入境者隔離檢疫，以致兩地旅遊業和消費市場十分低迷。
隨著北京方面近期大幅放寬防疫措施後，港澳也緊隨其步伐，放寬入境防疫限制，包括從海外入境香港若在機場核酸檢測呈陰性，便可自由活動。
此前澳門當局要求入境者抵達後必須接受一次核酸檢測，賦予健康碼為「紅碼」，意味著活動受限。此外，在入境翌日起計算的第3天，入境者需要再接受一次核酸檢測。
澳門當局昨天宣布，自今天起取消以上措施。
目前從香港、台灣和海外入境澳門的入，只需要入境前72小時內核酸檢測陰性報告，以及入境後5天內每天進行快篩，呈陰性便可繼續自由活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言