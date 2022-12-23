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疫後拉美第三國 阿根廷將在成都設總領事館
新冠疫情發生後，中國大陸與拉美國家關係持續進展，具體表現在四川成都已經連番設立了3個拉美大國駐成都總領事館。最新消息是，阿根廷繼智利、巴西後，也將在成都設館，轄區範圍涵蓋川渝滇黔陝五省市。
成都日報23日報導，四川省外事辦表示，大陸政府已與阿根廷政府達成協議，同意阿根廷在成都設立總領事館，領區範圍為四川省、重慶市、貴州省、雲南省和陝西省。這也是上海、廣州之後，阿根廷在大陸設立的第三處領事館。
報導稱，阿根廷是G20成員國和南方共同市場成員國，屬發展中大國和重要新興市場國家，阿根廷在成都設立總領事館，將極大地促進四川與阿根廷及拉美國家在貿易投資、人文交流、國際友城等方面合作。截至目前，外國獲批在成都設立總領事館的機構已經有23處，數量位列大陸第三，中西部第一。
另據阿根廷駐北京使館消息，上述新設館處也已於阿根廷政府日前發布的第35.070號官方公報提及。
值得一提的是，拉美國家是在近兩年才開始在蓉設館。公開資料顯示，2020年10月10日，四川省外事辦宣布了智利將在成都設立總領事館的消息，成為首個在四川設領事館的拉美國家。而2022年9月1日，四川省外事辦再度宣布巴西也將設成都總領事館。
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