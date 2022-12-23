怒！黑龍江地鐵女乘客「播毒」 除罩狂咳隨地吐痰 乘客嚇到掩面瑟縮

咳嗽時要遮掩口鼻是常識吧！日前，黑龍江有女子就被乘客拍到未有在地鐵內規範佩戴口罩，還不斷咳嗽、在車廂吐痰，此起彼落的咳嗽聲把旁邊的乘客都嚇壞了！而影片曝光後，隨即引起網民們怒罵撻伐該女子，批評她沒有公德心，又斥責她「公然播毒」的行為自私。

根據《農民頻道》報道，在黑龍江哈爾濱一列地鐵上，有女子沒有妥善地佩戴口罩，而且不斷咳嗽，且咳嗽時更未有遮掩口鼻，令同坐一排的女乘客侷促不安地瑟縮。

從影片可見，畫面左側是1名穿啡色大衣、束低馬尾的女子，她交叉着雙手坐在列車長椅上，並把口罩拉至下巴處，其間不停咳嗽，甚至朝地上吐出一口涎沫。而畫面右側是1位穿着黑色厚大衣、以兜帽套頭的女子，她聞聲看了一眼，發現狂咳不止的女子未有戴上口罩，隨後便撥動額上長長的瀏海遮蓋臉部。

影片至今已有約576萬次的觀看次數，有網民認為黑衣女子的身體語言無時無刻透露着恐懼，「大姐嚇得恨不得拿瀏海一起擋」、「黑衣大姐瑟瑟發抖，求心理陰影面積」、「大姐瀏海沒用，快跑吧」。有人就大罵咳嗽的女子沒有公德心，「就不管你會不會正確戴口罩，公共場合打噴嚏咳嗽捂好口鼻，從小沒人教嗎」、「這還衝着人家咳」、「口罩一定要規範佩戴啊」。

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文章授權轉載自《香港01》