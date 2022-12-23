廣西邊境風情 打造世界級旅遊帶
廣西壯族自治區官方21日在崇左宣布啟動邊關旅遊風景道建設，力求用3年時間，將邊境一線建設成為世界一流旅遊目的地。
中新社報導，與越南接壤的廣西近年來大力發展邊境文化旅遊，成功申報左江花山岩畫文化景觀為世界文化遺產、天等霜降節為世界非物質文化遺產，創建了德天跨國瀑布大陸國家5A級旅遊景區、明仕田園大陸國家級旅遊度假區等一批高品質的文化旅遊產品。中越德天—板約瀑布跨境旅遊合作區已具備開園試運營條件，防城港邊境旅遊試驗區完成各項改革試驗任務。
為深化構建邊境全域旅遊發展格局，廣西推出「加快建設邊關風情旅遊帶三年行動計畫」「廣西邊關國家旅遊風景道建設工作方案」。
其中，「加快建設邊關風情旅遊帶三年行動計畫」提出打造「最美邊關風景道」「邊關美景」「邊關好戲」「邊關美宿」等7大品牌，力求通過3年時間的建設發展，使中越邊關風情旅遊帶沿線旅遊產業綜合實力顯著增強，服務品質明顯提高，品牌形象深入人心，邊境一線成世界一流旅遊目的地。
廣西邊關大陸國家旅遊風景道全長約725公里，由東南往西北方向串聯東興市、防城區、寧明縣、憑祥市、龍州縣、大新縣、靖西市、那坡縣等8個縣（區、市），終點在那坡縣百都鄉弄隴村。
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