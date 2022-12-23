廣西邊境風情 打造世界級旅遊帶

據《瀟湘晨報》今日（20日）報道，近日河北滄州一位垂釣者在水塘中發現一輛沉入水中的小轎車。昨日（19日）村民將車輛打撈上來後發現，該車為附近村莊失蹤數月的私家車。據現場民眾描述，司機還在車內，但已面目全非。

2022-12-22 10:06