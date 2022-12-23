各式直播正夯 抓住數位社會紅利

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
電商主播在寧夏吳忠市獅城寧好電商網批（西部）運營基地直播帶貨。（新華社）
電商主播在寧夏吳忠市獅城寧好電商網批（西部）運營基地直播帶貨。（新華社）

直播招聘、直播賣房、虛擬數位人主播…在中國大陸短影音平台上，各式各樣直播正興盛。中國新聞周刊最新一期文章指出，盛行的短影音平台如何在海量用戶中做好連接器，抓住數位社會紅利，助力民生改善和高質量發展，成為當下富有意義也充滿挑戰的課題。

從直播到「直播+」，知名短影音平台快手在今年探索出「快招工」等新型直播產業生態。目前，已升級為「快聘」的藍領招聘直播業務月活躍用戶在今年二季度已達到2.5億。

「現在不是缺崗位，而是缺人」，職多多的CEO閆偉青，傳統招聘模式下很難在短時間內解決企業方的大量招聘需求，同時還面臨招聘信息不透明的問題。他們通過直播矩陣號，在直播間講解崗位情況，與求職者互動，每天收到的履歷便超3000份。

最新一期《中國新聞周刊》講述房產主播季小雨在兩年間完成自身職業發展蛻變故事，提到季小雨如今一個人成交量，「抵得上瀋陽一個區房產中介的成交量」。

對此，上海財經大學電商研究所執行所長崔麗麗認為，這兩年平台通過內容流量轉化其他場景商業化的情境中，順應消費者習慣的改變應運而生。特別是在這兩年新冠疫情下，線上成為一個很好的結合場景的渠道。

「數位經濟與實體經濟的深度融合在這時期要發揮重大作用」，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生強調，要通過數位化、網路化和智慧化真正推動消費端進入到供給端，從服務端進入到生產端，真正把數位經濟、數位技術和數位貿易落地，推動生產效率的增長。

除卻「普通主播個體」，虛擬數位人主播故事同樣精彩。「雙12」當晚，虛擬主播奶思在快手蒙牛官方直播間進行了首秀，吸引近300萬人觀看。

除應用於品牌營銷場景外，以最近快手的虛擬人解決方案為例，也為動畫行業再賦能，為IP宣發的持續性注入新的生機和活力。動畫IP的角色資產在虛擬技術與直播的加持下有了新的玩法並得以再利用。

直播 主播 實體經濟

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