快訊

高虹安交保後聽證嚴演講獲啟發 上任先查棒球場等3案

寒流洗冷水澡…學生怒「有錢蓋新校舍沒錢供熱水」 中山大學校方回應了

冬至不一定吃湯圓，這些食物也能顧腎氣！養生4原則，保暖首重「頭、腳」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

河北冰河下現「失蹤數月私家車」 撈起後驚見司機仍在車內面目全非

香港01／ 撰文：鄭寧
據打撈現場目擊者稱，該男子在車內，已經面目全非。（網絡資源圖）
據打撈現場目擊者稱，該男子在車內，已經面目全非。（網絡資源圖）

據《瀟湘晨報》今日（20日）報道，近日河北滄州一位垂釣者在水塘中發現一輛沉入水中的小轎車。昨日（19日）村民將車輛打撈上來後發現，該車為附近村莊失蹤數月的私家車。據現場民眾描述，司機還在車內，但已面目全非。

今年9月中國「藍天救援隊」發布一張尋人啟事，顯示9月13日一名43歲李姓男子在河間市行別營鄉西莊村走失。男子身高170釐米，重80公斤，走失時駕駛銀白色佳寶牌麵包車。且該男子有精神疾病史。

據打撈現場目擊者稱，這台車在今年夏天時失蹤，司機似因與妻子吵架開車出走，家屬幾個月間一直在尋找。「前天，有人在冰釣時發現了，該人魚竿上有攝像頭，剛好看到他（李姓男子）的車。人在車里面，裡面還有很多魚，早就被魚吃的面目全非了。」

李姓男子失蹤後，藍天搜救隊曾在這一帶進行搜索，但兩次都沒有結果。救援隊回應，「他沉車的那個塘有6米多深，我們當時也搜索過，但沒有進行水下探測。那片地方坑塘很多，面積又大，找的時候也不知道會在哪個坑塘里。他（失蹤者）已經結婚，具體出走原因還需要問家屬。」由於河北天氣寒冷，11月初河塘就已結冰，救援隊搜救兩日都沒有結果。

目前家屬已確認該男子身份，未回應男子離家出走原因，稱現正準備下葬喪事。

延伸閱讀：

河北父為買奶粉持刀闖防疫關僅被罰100元　網民：有溫度的執法

河北一男子蹲馬桶時點煙　突發甲烷燃爆　全身燒傷80%

文章授權轉載自香港01》

失蹤 馬桶 紀念館 結婚 香港

相關新聞

河北冰河下現「失蹤數月私家車」 撈起後驚見司機仍在車內面目全非

據《瀟湘晨報》今日（20日）報道，近日河北滄州一位垂釣者在水塘中發現一輛沉入水中的小轎車。昨日（19日）村民將車輛打撈上來後發現，該車為附近村莊失蹤數月的私家車。據現場民眾描述，司機還在車內，但已面目全非。

醫療物資寄遞 陸郵政局要求重點保障

根據大陸國家郵政局消息，郵政局近日部署郵政快遞服務暢通工作，要求重點保障醫療物資寄遞服務。

最後機組完成試運行 白鶴灘水電站全面發電

根據中國能建葛洲壩機電公司消息，當日，由該公司承擔機電安裝與調試任務的白鶴灘水電站最後一台機組9號機組順利完成72小時試...

大陸110個城市 達千兆城市建設標準

根據中國大陸工業和信息化部消息，截至2022年10月底，大陸共有110個城市達到千兆城市建設標準，完成總結評估工作，約佔...

大陸00後、95後愛熬夜 屬於自己的時光 睏了也捨不得睡

生活壓力大，「熬夜」已經成為大陸年輕人的日常。一份近日發布的研究報告顯示，當代大陸年輕人不僅熬夜熬得深，也更頻繁。其中，「00後」、「95後」（分別指2000年、1995年後出生者）凌晨1到3點才睡覺的比率，比起其他年齡段的更高。

票房不如預期！平台下修《阿凡達2》在陸票房預測至44億元

大陸久違上映的北美電影《阿凡達：水之道》（以下稱《阿凡達2》）備受市場關注，外界期待該電影能為低迷已久的大陸影業帶來復甦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。