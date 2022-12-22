河北冰河下現「失蹤數月私家車」 撈起後驚見司機仍在車內面目全非

據《瀟湘晨報》今日（20日）報道，近日河北滄州一位垂釣者在水塘中發現一輛沉入水中的小轎車。昨日（19日）村民將車輛打撈上來後發現，該車為附近村莊失蹤數月的私家車。據現場民眾描述，司機還在車內，但已面目全非。

今年9月中國「藍天救援隊」發布一張尋人啟事，顯示9月13日一名43歲李姓男子在河間市行別營鄉西莊村走失。男子身高170釐米，重80公斤，走失時駕駛銀白色佳寶牌麵包車。且該男子有精神疾病史。

據打撈現場目擊者稱，這台車在今年夏天時失蹤，司機似因與妻子吵架開車出走，家屬幾個月間一直在尋找。「前天，有人在冰釣時發現了，該人魚竿上有攝像頭，剛好看到他（李姓男子）的車。人在車里面，裡面還有很多魚，早就被魚吃的面目全非了。」

李姓男子失蹤後，藍天搜救隊曾在這一帶進行搜索，但兩次都沒有結果。救援隊回應，「他沉車的那個塘有6米多深，我們當時也搜索過，但沒有進行水下探測。那片地方坑塘很多，面積又大，找的時候也不知道會在哪個坑塘里。他（失蹤者）已經結婚，具體出走原因還需要問家屬。」由於河北天氣寒冷，11月初河塘就已結冰，救援隊搜救兩日都沒有結果。

目前家屬已確認該男子身份，未回應男子離家出走原因，稱現正準備下葬喪事。

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文章授權轉載自《香港01》