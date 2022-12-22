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台青到青島：感受沿海城市蓬勃生機

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
目前在青島一家醫院當醫師的台青連偉廷。青島新聞網
目前在青島一家醫院當醫師的台青連偉廷。青島新聞網

連續三天的「精彩青島」日前落幕，由在青臺灣青年與臺灣網路達人參與，他們表示，此行不僅讓人感受到青島的魅力、瞭解青島真實的風土人情，還能夠感受到青島作為沿海城市的蓬勃生機，並期待有機會可以再來青島，甚至在這裡生活、成長。

青島新聞網報導，三天裡台青們除了領略沿海一線、青島啤酒博物館、中山路等極具青島特色的自然風光、建築人文風情之外，還到西海岸新區的中德生態園、唐島灣。

來青島已經兩個月的連偉廷，目前在一家醫院當醫生，他表示很喜歡青島這座城市，當時獲得面試機會，二話不說就來青島工作，不過到青島之後，一直忙到沒時間在青島市區好好逛一逛，這一次終於有機會了，「我希望可以抱著學習的心態，認識更多兩岸的好朋友，多出去走走多看看。」

另一位在青島的台青黃沛寧則指出，藉由這次活動走進了自己之前一直都特別想去一探究竟的青島啤酒博物館。希望這樣的活動可以越來越多，加強兩岸青年的交流和溝通。

台青夏允浩認為，這一次青島之行讓自己受益匪淺，「青島與自己想像中的又不太一樣，這裡處處充滿了驚喜。無論是青島啤酒博物館裡看到的啤酒生產流程以及文化故事，還是奧帆中心、五四廣場的現代大氣，都讓自己有了更多的期待。」

還在研究所讀三年級的台青劉昆寶表示，特別想來到青島生活，「這裡不僅有海景，還有好吃的海鮮，這一點和家鄉特別像，也希望青島能夠推出更多對台灣青年的利多政策，可以讓我有機會來到青島生活發展。」

台青賴政緯更傾向人文歷史類的城市旅遊探訪。他說：「我與山東特別有緣分，我之前還學過螳螂拳，教我武術的那位師傅就是青島人。這一次我除了在青島參加采風活動之外，還打算去平度拜訪他。」

連續三天的「精彩青島」日前落幕，台青表示，此行不僅讓人感受到青島的魅力、瞭解青島真實的風土人情，還能夠感受到青島作為沿海城市的蓬勃生機。青島新聞網
連續三天的「精彩青島」日前落幕，台青表示，此行不僅讓人感受到青島的魅力、瞭解青島真實的風土人情，還能夠感受到青島作為沿海城市的蓬勃生機。青島新聞網

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