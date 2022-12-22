醫療物資寄遞 陸郵政局要求重點保障
根據大陸國家郵政局消息，郵政局近日部署郵政快遞服務暢通工作，要求重點保障醫療物資寄遞服務。
中新社報導，12月19日，大陸國家郵政局局長趙沖久主持召開專題會議，就切實做好當前及春節期間的郵政快遞服務暢通工作，有效滿足民眾對民生物資和醫療物資的寄遞需求進行部署。郵政局副局長廖進榮主持召開省級郵政管理部門和15家品牌郵政快遞企業保通保暢工作專題調度會議。
同日，郵政局還印發了《關於切實暢通郵政快遞服務保障民生物資醫療物資寄遞的通知》。
郵政快遞業是保障民生物資和醫療物資運輸運遞的關鍵一環，對恢復社會正常生產生活秩序、服務疫情防控大局具有十分重要的作用。
會議要求，要保供應，重點保障醫療物資寄遞服務，完善醫療物資郵件快件的優先寄遞服務機制，在分撥中心設立服務專班，保持農村地區服務穩定暢通；要保暢通，幹線運輸不能停、末端網點不能關；採取多種有效舉措關心關愛快遞小哥，積極回應用戶寄遞訴求；認真部署打通行業運行堵點卡點和春節不打烊工作。
12月以來，郵政快遞業加快復甦，迎來新一輪業務高峰。面對疫情造成的末端壓力，快遞企業正在加快統籌全網資源，保障平穩度過業務高峰。郵政、順豐、京東物流等開啟夜派模式，延長派件時長，以保障快件盡快送達。
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