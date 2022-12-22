大陸110個城市 達千兆城市建設標準

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國大陸工業和信息化部消息，截至2022年10月底，大陸共有110個城市達到千兆城市建設標準，完成總結評估工作，約佔所有地級市的三分之一。

中新社報導，大陸工信部近日通報2022年千兆城市建設情況。顯示，2021年度大陸建成29個千兆城市，2022年度建成81個千兆城市。從區域分布看，東部地區建成41個千兆城市，中部地區建成29個千兆城市，西部地區建成40個千兆城市。 　截至2022年10月底，大陸千兆城市平均城市家庭千兆光纖網路覆蓋率超過100%；千兆城市平均每萬人擁有5G基地台數達到22.2個/萬人，高於大陸平均水平（15.7個/萬人）；千兆城市平均500Mbps及以上用戶佔比達到32.6%，高於大陸平均水平（24.8%）。 　　

據統計，千兆城市市屬公辦醫院（三級以上）、重點大學、文化旅遊重點區域及開辦客運業務的火車站（二等以上）、幹線機場、重點道路等重點場所，5G網路通達率均超過80%，5G網路信號電平等指標滿足相關建設標準，其中84個城市重點場所5G通達率達100%。 　根據通報，千兆城市大力推進5G、千兆光網等新技術在信息消費、垂直行業、社會民生、數位政府等領域的融合應用。如廣東佛山創興精密製造公司基於雙千兆網路打造生產內網，能夠同時適配智能排產、智能倉管、工件準確定位等多個應用場景，產品良品率提升16%，備料成本降低12倍，人工成本降低38.6%。

廣東 火車站 機場

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