最後機組完成試運行 白鶴灘水電站全面發電
根據中國能建葛洲壩機電公司消息，當日，由該公司承擔機電安裝與調試任務的白鶴灘水電站最後一台機組9號機組順利完成72小時試運行，正式投入商業運行，標誌著白鶴灘水電站全面投產發電。
中新社報導，據瞭解，白鶴灘水電站是全球在建規模最大、技術難度最高、單機容量最大水電工程。其壩址位於四川涼山州寧南縣和雲南昭通市巧家縣境內的金沙江幹流下游河段，是中國大陸實施「西電東送」的重大工程。
白鶴灘水電站共安裝16台大陸自主研製、全球單機容量最大功率百萬千瓦水輪發電機組，總裝機容量1600萬千瓦。2021年6月28日，白鶴灘水電站首批機組投產發電。
白鶴灘水電站全部投產後，年均發電量624億千瓦時，每年可節約標準煤約1968萬噸，減排二氧化碳約5160萬噸，對改善周邊生態環境，助力大陸實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。
屆時，白鶴灘水電站將與烏東德、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩一起，構成世界最大的清潔能源走廊，為大陸經濟發展提供源源不斷的綠色動力。
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