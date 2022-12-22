最後機組完成試運行 白鶴灘水電站全面發電

生活壓力大，「熬夜」已經成為大陸年輕人的日常。一份近日發布的研究報告顯示，當代大陸年輕人不僅熬夜熬得深，也更頻繁。其中，「00後」、「95後」（分別指2000年、1995年後出生者）凌晨1到3點才睡覺的比率，比起其他年齡段的更高。

2022-12-22 00:12