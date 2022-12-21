為方便民眾就醫 北京上海進出醫院門急診不再查核酸

北京市終於放寬餐飲內用規定，市內多個商場20日發布公告，表示今天（21日）起，餐飲堂食不再查驗核酸檢測陰性證明；市衛健委同日亦公佈優化市內急診就醫流程，即日起全市各醫療機構對門急診患者不再查驗核酸陰性證明。

北京朝陽區金盞鄉的斯普瑞斯奧特萊斯在其微信公眾號發佈公告表示，21日起餐飲堂食不再查驗核酸檢測陰性證明。 「今日剛接到上級通知，明日起進入商場堂食不需要再查驗核酸陰性證明，但仍需要掃碼出示健康碼綠碼。」

國貿商城、西單大悅城商場也均表示21日起堂食（內用），可以不用再查驗核酸證明。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建19日表示，北京市取消到崗率和跨區流動限制，取消員工抵京「三天三檢」要求，取消新十條要求外的復工復產場所核酸陰性證明查驗。

市衛健委也公布市內急診就醫流程，即日起全市各醫療機構對門急診患者不再查驗核酸陰性證明，各醫療機構嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，嚴禁以任何理由推諉或延誤救治。

另，上海市衛健委20日也公告，為方便市民看病就醫，上海市進一步優化門急診就醫流程，即日起全市各醫療機構對門急診患者不再查驗核酸陰性證明。各醫療機構嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，嚴禁以任何理由推諉或延誤救治。