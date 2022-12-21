北京美展 126件作品秀古都風韻

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
「2022新時代首都美術展」在北京中國美術館開幕，呈現北京獨特的文化氣質與時代風采。圖／本報北京傳真
「2022新時代首都美術展」在北京中國美術館開幕，呈現北京獨特的文化氣質與時代風采。圖／本報北京傳真

油畫裡的大興國際機場，籠罩著晨曦的光彩；中國畫裡的千年運河，流淌著不竭的文脈。近日，「2022新時代首都美術展」在北京中國美術館開幕，展出中國大陸22個省的美術家創作的中國畫、油畫、雕塑等精品力作126件，呈現北京獨特的文化氣質與時代風采。

此次展覽分為「古城新韻」、「雙奧之城」、「一軸三帶」三個板塊。走進展廳，「古城新韻」展示了藝術家們聚焦新時代北京的時代變遷、城市建設、生活發展方面的新感悟，以及創新描繪新時代北京風貌的最新探索。莫曉松7公尺長的國畫「京華春韻」，以紅牆為背景，繪出繁花似錦的春天；郭翠英的國畫「古都新時代」，從古建築群遠眺現代的CBD地標建築，簌簌飛雪，更添意境。

展覽的「雙奧之城」板塊，描繪出北京奧運特有的建築景觀與人文風貌，以藝術的語言詮釋著奧林匹克精神。其中郅敏雕塑作品「舟」，由許多鵝卵石般的陶瓷顆粒組成，宛如一葉代表「同舟共濟」的輕舟，又像一片象徵著和平與友誼的橄欖葉，曾入選北京2022年冬奧會和冬殘奧會公共藝術品最佳作品。

在「一軸三帶」板塊，展出了藝術家在北京中軸線及大運河、長城、西山永定河三條文化帶開展采風寫生後，創作的一系列精彩佳作。如李梁晨的中國畫「都音韻－永定門望奧運塔」、葛一萱的中國畫「相約中軸之南」、宋玉蘭的油畫「中軸風華·永定樓」等，從中軸線上的不同點位，勾勒出北京這座歷史文化名城的動人風姿。

參展作品以源遠流長的古都風韻、豐富厚重的歷史底蘊、獨具特色的城市建設、蓬勃發展的街區景致、可親可敬的人民形象為視角，題材豐富而多樣。展覽還呈現了裝置作品「水墨浮雕」，繪製了沈從文、焦菊隱、梅蘭芳、老舍、齊白石、曹禺、侯寶林、于是之等19位文藝巨匠的水墨肖像。

北京 建築

延伸閱讀

豪賭式解封後中國陷入疫情黑洞 民眾染疫嘆：還是中招了

陸棄清零各地火葬場「非常忙」 員工：每天火化40屍體

抖音疑在台中設台灣分公司 市府到登記地址查訪

大陸疫情恐奪百萬條人命 西方思考怎麼幫習近平

相關新聞

北京美展 126件作品秀古都風韻

油畫裡的大興國際機場，籠罩著晨曦的光彩；中國畫裡的千年運河，流淌著不竭的文脈。近日，「2022新時代首都美術展」在北京中...

引領超高速軌道發展 成德共建磁懸浮飛行列車試驗線

中鐵磁浮多態耦合軌道交通動模試驗平台牽引制動系統頁目，近日由總部位於四川省德陽市的東方電機有限公司中標。

用垃圾煮出三菜一湯 留法陸生挨批丟臉 今「洗白」網大讚

如果是包裝完整、新鮮的「食物垃圾」，你願意為了避免糧食浪費，去把它們撿回來吃嗎？近日，有一名90後（1990年以後出生）的大陸女留學生，因為在法國撿垃圾吃，甚至煮出三菜一湯，還拍成影片，在大陸影音平台上爆紅，一部影片輕鬆就超過200萬人點閱，更有趣的是，她在短暫成為網友抨擊的目標後逐漸「洗白」，有人大讚說，她只是做了很多人不敢做的事，也非常「正能量」。

年僅40歲京劇藝術家儲蘭蘭猝死 留下7歲兒

中國大陸京劇表演藝術家、「新京劇」創始人儲蘭蘭18日去世，享年40歲。事出突然，有傳聞指她疑因COVID-19併發症猝死...

「科研女神」父母染疫 顏寧坦露當初離美返陸主因

被稱為「科研女神」的著名結構生物學家、美國國家科學院外籍院士、深圳醫學科學院（籌）院長顏寧18日晚在其微博帳號@nyou...

舞蹈家堅持帶病演出 遭批播毒「咳到孔雀爪子舉不起來」

64歲舞蹈家「孔雀公主」楊麗萍，近日疑似感染新冠病毒，但她仍堅持帶病演出。化妝師曬出了她在後台休息的視頻，咳嗽的她連「孔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。