北京美展 126件作品秀古都風韻

油畫裡的大興國際機場，籠罩著晨曦的光彩；中國畫裡的千年運河，流淌著不竭的文脈。近日，「2022新時代首都美術展」在北京中國美術館開幕，展出中國大陸22個省的美術家創作的中國畫、油畫、雕塑等精品力作126件，呈現北京獨特的文化氣質與時代風采。

此次展覽分為「古城新韻」、「雙奧之城」、「一軸三帶」三個板塊。走進展廳，「古城新韻」展示了藝術家們聚焦新時代北京的時代變遷、城市建設、生活發展方面的新感悟，以及創新描繪新時代北京風貌的最新探索。莫曉松7公尺長的國畫「京華春韻」，以紅牆為背景，繪出繁花似錦的春天；郭翠英的國畫「古都新時代」，從古建築群遠眺現代的CBD地標建築，簌簌飛雪，更添意境。

展覽的「雙奧之城」板塊，描繪出北京奧運特有的建築景觀與人文風貌，以藝術的語言詮釋著奧林匹克精神。其中郅敏雕塑作品「舟」，由許多鵝卵石般的陶瓷顆粒組成，宛如一葉代表「同舟共濟」的輕舟，又像一片象徵著和平與友誼的橄欖葉，曾入選北京2022年冬奧會和冬殘奧會公共藝術品最佳作品。

在「一軸三帶」板塊，展出了藝術家在北京中軸線及大運河、長城、西山永定河三條文化帶開展采風寫生後，創作的一系列精彩佳作。如李梁晨的中國畫「都音韻－永定門望奧運塔」、葛一萱的中國畫「相約中軸之南」、宋玉蘭的油畫「中軸風華·永定樓」等，從中軸線上的不同點位，勾勒出北京這座歷史文化名城的動人風姿。

參展作品以源遠流長的古都風韻、豐富厚重的歷史底蘊、獨具特色的城市建設、蓬勃發展的街區景致、可親可敬的人民形象為視角，題材豐富而多樣。展覽還呈現了裝置作品「水墨浮雕」，繪製了沈從文、焦菊隱、梅蘭芳、老舍、齊白石、曹禺、侯寶林、于是之等19位文藝巨匠的水墨肖像。