引領超高速軌道發展 成德共建磁懸浮飛行列車試驗線
中鐵磁浮多態耦合軌道交通動模試驗平台牽引制動系統頁目，近日由總部位於四川省德陽市的東方電機有限公司中標。
東方電機將為該項目提供儲能系統（脈衝發電機）、牽引變流裝置（多傳中壓變頻器）與長定子（1600公尺直線電機）及整套控制系統。
據悉，該項目是四川省創建大陸綜合性國家科學中心第一批支撐項目之一，由西南交通大學主導，中鐵磁浮總包，也是該校歷史上投資規模最大的科學試驗裝置。這也意味著，成都、德陽兩地將攜手為研製「飛行列車」發力。
該項目將建設一個長度1600公尺、管道直徑3公尺、最低氣壓0.005標準大氣壓、最高試驗速度每小時1500千公尺的高架結構真空管道磁懸浮交通「飛行列車」試驗線，採用「磁懸浮+低真空管道」，利用低真空環境和超聲速外形減小空氣阻力，通過磁懸浮方式減小摩擦阻力，實現超音速的「近地飛行」。
建成之後，該項目將成為全球範圍內試驗線路最長、試驗功能最全、試驗速度最高、懸浮模式最全、運行環境可調、模型比例可變的超高速真空管道交通試驗平台，引領未來超高速軌道交通科技發展。
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