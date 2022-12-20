河南麥田長出10層高樓 建設手續不完備 被勒令停工

河南省商丘市有網友爆料稱，在虞城縣芒種橋鄉的一處麥田裡，一夜突然「長」出了一棟大樓，畫面十分突兀。據檢查，該大樓雖為建案，但未取得相關手續，屬違規建設範疇，目前已全面停工處理。

綜合媒體報導，畫面顯示，這棟大樓外圍用綠色圍布遮擋著，看起來尚未完工。據知情人士透露，該處建築屬於芒種橋濱和景苑項目，名為拆遷安置房，實則是建案，並未取得城鄉規劃許可證和其他手續，屬違規建設範疇。

芒種橋鄉村民表示，這是一棟10層高的樓房，「售價1平方米1700多人民幣，也不知道有沒有手續。」

據河南商丘虞城縣委宣傳部微信消息，經調查，這座十層高樓，位於芒種橋鄉芒種橋村317省道北側，占地面積403平方米，屬集體建設用地，符合芒種橋鄉土地利用總體規劃並已納入芒種橋鄉國土空間規劃，但建設手續不完備。該樓建有兩個單元共40套，均為90—110平方米的小戶型，沒有對外出售。

目前，虞城縣國土、規劃、住建等單位已分別按程序依法立案查處；責成芒種橋鄉嚴格履行屬地監管責任，嚴肅處理相關責任人，嚴禁此類問題再次發生；該樓房處於全面停工狀態。

網民留言，「有錢就有手續」、「什麼事發生在河南都不稀奇」、「河南就是狠，各種炸裂新聞」。