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「榜一大哥」打賞近10億 表面直播刷禮物 暗地當境外「洗錢哥」

世界日報／ 中國新聞組／北京21日電

直播間裡，有錢刷不完的「榜一大哥」們原來有別的任務。江西鷹潭一家傳媒公司被發現主業是給主播刷禮物，一個月資金流水達上千萬。該公司與直播公司、個人主播約定分成，打賞近10億元協助境外洗錢。消息令網民驚嘆：原來榜一大哥不是錢多人傻，而是「洗錢哥」啊。

隨著網路直播行業的興起，刷禮物打賞主播成為一種新的消費模式。然而，有的一擲千金的「榜一大哥」恐怕問題不小。江蘇新聞報導，近日，江西鷹潭警方調查發現，當地一傳媒公司竟有近千部手機，經查，該公司的主業竟是給主播刷禮物，一個月資金流水達上千萬。經深入調查，該公司負責人毛某從孫某處購買的折扣直播幣涉及境外黑灰產業。

據孫某供述，他搭建了一個「跑分」平台，表面上做直播平台幣買賣，實際上是幫境外犯罪分子洗錢。境外需要洗錢的犯罪分子，通過官方渠道原價購買大量直播平台幣，再以七五折的價格賣給孫某。之後，孫某再以八折左右的價格轉賣給類似毛某這樣的下線。毛某再將平台幣以八三折到八六折不等的價格，賣給直播公司和網路主播，從中賺取差價。

簡單來講，該團夥拿了境外犯罪團夥的「黑錢」，事先與直播公司和個人主播約定分成比例，在直播間冒充「財大氣粗」的粉絲進行打賞，然後再把「洗幹凈」了的錢返還境外犯罪團夥，自己留下差價部分。

警方表示，孫某一年獲利近1000萬元、毛某獲利500餘萬元。目前，警方凍結洗錢平台帳號1800個，凍結價值450萬元的平台充值幣，該案涉案金額近10億元，孫某和毛某目前已被批捕。

對此，網友議論紛紛，「有些直播間的榜一大哥錢多人傻嗎？一出手就是幾萬塊，我早就懷疑了」、「這雙簧演得真叫絕，蒼天饒過誰」、「榜一大哥竟然是洗錢哥」。

網路直播 主播 洗錢

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