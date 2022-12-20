陸製超深水科考船 主船體貫通
根據大陸自然資源部中國地質調查局消息，當日由大陸自主設計建造的首艘面向深海萬米鑽探的超深水科考船——大洋鑽探船實現主船體貫通，標誌著中國大陸深海探測領域重大裝備建設邁出關鍵一步。
中新社報導，大洋鑽探船隸屬於自然資源部中國地質調查局，設計排水量達4.2萬噸，具備全球海域無限航區作業能力和海域超過10000公尺的鑽探能力，是大陸首艘超深水科考鑽探船。由中船集團第七〇八研究所設計，中船黃埔文沖船舶有限公司建造。
大洋鑽探船於2021年11月30日開工建造，歷時一年，完成主船體結構製作、搭載，實現貫通。後續將開展上建區域搭載、設備安裝調試、碼頭試驗等工作，預計於2024年全面建成。建成後主要承擔重大科技項目和國際大科學計劃中的大洋科學鑽探任務，致力於打造國家深海戰略科技力量的重要裝備平台。
大洋鑽探船的設計和建造，聚焦解決地球深部重大資源環境科學問題；具有油氣鑽探和大洋科學鑽探兩大作業模式，兼具隔水管和無隔水管鑽探作業方式。該鑽探船擬配置10大類別先進的船載設備，形成涵蓋海洋研究全領域的九大實驗室，並首次配建國際一流標準的古地磁和超淨實驗室，總體裝備和綜合作業能力處於國際領先水平。
同一天，海洋地質二號多功能新型科考船抵靠中國地質調查局廣州海洋地質調查局科考碼頭，標誌著大陸首座深水科考碼頭正式啟用。
據介紹，該碼頭位於廣州市南沙區龍穴島東北角，占地約300畝，碼頭岸線1000公尺，建有5個科考船泊位，總長700公尺，陸域配套面積約12000平方公尺。碼頭通過支航道與廣州港主航道相連，具備船舶停靠、備航補給、指揮調度、維修養護等功能，滿足全球科考船停靠用水用電標準。
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