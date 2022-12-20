福建閩江復航 拉開江海聯運序幕

12月18日上午，在福建南平港延平新城港區洋坑碼頭，一艘滿載竹製品、石英砂等貨物的「武夷2號」新能源船舶鳴笛離港，這標誌著閩江幹流正式恢復通航，拉開了福建省集裝箱江海聯運的序幕。

新華社報導，閩江是福建省內最大的河流，歷史上是舟船雲集的「黃金水道」。近十幾年來，受河床水位下切、水文條件變化等因素影響，閩江內河航運發展受到嚴重掣肘，處於斷航狀態。為了恢復內河水運，打開閩北山區新的出海通道，福建省投用「兩閘一機」閩江水口航運樞紐，治理閩江水域安全隱患，完善跨閩江公路橋涵標和安全設施，加快閩江高等級航道建設。

據了解，福建省共規劃內河港口岸線約52公里，規劃建設10個貨運港區以及多處客運港點，今年12月，洋坑作業區11號泊位獲得港口經營許可證，500噸級貨船可從南平市直達閩江口，貨物經由閩江口內貿和外貿碼頭銷往各地。

福建省交通運輸廳有關負責人介紹，今年12月，福建省交通運輸廳發布了《閩江幹流通航管理辦法（試行）》，明確省、市交通運輸主管部門通航管理職責，建立閩江沿線地市通航管理協調聯動合作機制，規範船舶航行、停泊、過閘及進出港等行為，細化通航建築物運行管理相關要求，制定閩江幹流內河交通安全監管工作方案，為發展閩江航運創造安全暢通環境。下一步福建省將加快推進內河碼頭及支流航道建設。