陸港股互聯互通擴大範圍 納入在港上市外國公司

由陳梓桓執導的香港紀錄片《憂鬱之島》將於 12 月 16 日全台上映。這部無法在香港公映的紀錄片揀選三位不同時代的長者——逃離文革偷渡來港的陳克治、親歷六四事件的林耀強，以及於六七暴動期間、印製傳單被捕的石中英——並找來經歷 2019 年反送中運動的年輕人，重演三位長者們的故事。拉長時間軸，這些長者和重演者皆有各自的抗爭經歷以及身上背負的歷史傷痕，片中便透過真實與重演片段的相互交錯以及跨世代對話，慢慢交織出複雜、無人能定義的香港故事：「香港對你來說是什麼？」

2022-12-19 09:45