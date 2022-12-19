嘗鮮冬奧雪場 「雪飛燕」雙休日迎客千人次

「高山風景太絕了，不愧是冬奧雪場！」「麵條雪壓得很扎實，走刃很穩！」剛剛過去的雙休日，延慶奧林匹克園區面向大眾擴大開放，周六、周日兩天預約均滿員，總計達1000人次，不少滑雪愛好者初次體驗冬奧賽道，發出由衷讚歎。

伴隨疫情防控政策調整，從上周六起，延慶奧林匹克園區面向大眾擴大開放，遊客自由進入園區、入住酒店，周六、周日兩天不少滑雪愛好者慕名前來「嘗鮮」。此次園區開放了3條雪道及1條回村雪道，雪道潔白、雪質極佳，不僅適合高手競技，也是初中級滑雪愛好者上雪體驗的優質選擇。其中，中國國家高山滑雪中心「雪飛燕」開放的D2、D3兩條雪道，是冬奧會高山滑雪比賽賽道，受到滑雪高手們的歡迎。

自駕到園區P1停車場、乘坐擺渡車到國家高山滑雪中心後，兌換雪卡，再乘坐纜車抵達雪道頂端。資深滑雪愛好者小華，來到了期盼已久的「雪飛燕」。湛藍天空下，潔白的雪道從腳下向山底傾瀉而下，雪道蜿蜒、寬闊，還可遠望城市風景，美不勝收。滑雪愛好者們有的拿出手機變換角度拍攝、記錄美景，有的全副武裝從山頂呼嘯而下，盡享速度與激情。

滑雪小半天，小華分別體驗了D2、D3兩條冬奧賽道，「D3上半截有些陡，需要搓雪換刃，下半段適合自由滑雪；D2整體坡度比較舒適，雪道很寬，滑起來很適合，對於單板朋友很友好。」

對於小華美好暢快的「雪飛燕」初體驗，不少雪友都有同感，「走刃太舒服了，感覺滑了一天麵條！」「看美景滑雪，很爽！」

除雪道外，延慶奧林匹克園區內國家雪車雪橇中心「雪遊龍」、延慶冬奧村也同步開放，不少遊客在冬奧村裡探祕小莊戶村遺址，與奧運女神雕塑合影，打卡運動員公寓和「冠軍房」。

高手們馳騁「雪飛燕」，滑雪初學者們到延慶也有自己的冰雪天地。上周六下午，不少滑雪愛好者自帶雪具，呼朋引伴來到萬科石京龍滑雪場。「我們剛開始學，初級、中級道都很友好，雖然摔了幾次，但能從中級道順暢滑下來了，很有成就感！」滑雪初學者張先生說。

延慶的旅遊熱度也在整體攀升。北京世園公園遊客的諮詢量明顯增多，目前，公園正在積極籌備第二屆冰雪嘉年華和首屆世園花燈藝術節。