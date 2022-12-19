嘗鮮冬奧雪場 「雪飛燕」雙休日迎客千人次

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
延慶奧林匹克園區，俯瞰「雪飛燕」。圖／本報北京傳真
延慶奧林匹克園區，俯瞰「雪飛燕」。圖／本報北京傳真

「高山風景太絕了，不愧是冬奧雪場！」「麵條雪壓得很扎實，走刃很穩！」剛剛過去的雙休日，延慶奧林匹克園區面向大眾擴大開放，周六、周日兩天預約均滿員，總計達1000人次，不少滑雪愛好者初次體驗冬奧賽道，發出由衷讚歎。

伴隨疫情防控政策調整，從上周六起，延慶奧林匹克園區面向大眾擴大開放，遊客自由進入園區、入住酒店，周六、周日兩天不少滑雪愛好者慕名前來「嘗鮮」。此次園區開放了3條雪道及1條回村雪道，雪道潔白、雪質極佳，不僅適合高手競技，也是初中級滑雪愛好者上雪體驗的優質選擇。其中，中國國家高山滑雪中心「雪飛燕」開放的D2、D3兩條雪道，是冬奧會高山滑雪比賽賽道，受到滑雪高手們的歡迎。

自駕到園區P1停車場、乘坐擺渡車到國家高山滑雪中心後，兌換雪卡，再乘坐纜車抵達雪道頂端。資深滑雪愛好者小華，來到了期盼已久的「雪飛燕」。湛藍天空下，潔白的雪道從腳下向山底傾瀉而下，雪道蜿蜒、寬闊，還可遠望城市風景，美不勝收。滑雪愛好者們有的拿出手機變換角度拍攝、記錄美景，有的全副武裝從山頂呼嘯而下，盡享速度與激情。

滑雪小半天，小華分別體驗了D2、D3兩條冬奧賽道，「D3上半截有些陡，需要搓雪換刃，下半段適合自由滑雪；D2整體坡度比較舒適，雪道很寬，滑起來很適合，對於單板朋友很友好。」

對於小華美好暢快的「雪飛燕」初體驗，不少雪友都有同感，「走刃太舒服了，感覺滑了一天麵條！」「看美景滑雪，很爽！」

除雪道外，延慶奧林匹克園區內國家雪車雪橇中心「雪遊龍」、延慶冬奧村也同步開放，不少遊客在冬奧村裡探祕小莊戶村遺址，與奧運女神雕塑合影，打卡運動員公寓和「冠軍房」。

高手們馳騁「雪飛燕」，滑雪初學者們到延慶也有自己的冰雪天地。上周六下午，不少滑雪愛好者自帶雪具，呼朋引伴來到萬科石京龍滑雪場。「我們剛開始學，初級、中級道都很友好，雖然摔了幾次，但能從中級道順暢滑下來了，很有成就感！」滑雪初學者張先生說。

延慶的旅遊熱度也在整體攀升。北京世園公園遊客的諮詢量明顯增多，目前，公園正在積極籌備第二屆冰雪嘉年華和首屆世園花燈藝術節。

公寓 北京 遺址

延伸閱讀

南投草屯手工藝園區招商 縣府公告標售30筆土地

影／Mercedes-AMG One又刷新3賽道最速紀錄！

二哈本能覺醒！他帶8哈士奇雪地狂歡 狗狗跑車「陡坡高速甩尾」炫技嗨爆

谷愛凌戀情曝光？溜冰場熱吻神秘男遭嗆「崇洋媚外」 連夜刪光親密照

相關新聞

嘗鮮冬奧雪場 「雪飛燕」雙休日迎客千人次

「高山風景太絕了，不愧是冬奧雪場！」「麵條雪壓得很扎實，走刃很穩！」剛剛過去的雙休日，延慶奧林匹克園區面向大眾擴大開放，...

無意刷到婚禮影片新娘竟是自己妻子 江蘇男怒而提告「不忍了」

近日，江蘇一男子無意在網絡短片中發現自己的妻子竟是婚禮的新娘，而新郎是自己完全不認識的陌生人。後來他才得知原來是妻子在沒有和自己離婚的情況下在貴州老家和別人結婚了，他表示後續會用法律手段讓妻子受到懲罰。

大陸央視名嘴王曉偉遭踢爆 冒充「莫斯科大學教授」

2019年7月10日，大陸中央電視台（CCTV-12）連續10天播放由王曉偉講述的專題節目《彼得大帝》，據稱收視火爆。這...

受「阿里雲」故障影響 部分澳門網站無法使用

據香港文匯網報導，澳門多個關鍵基礎設施網站受「阿里雲」故障影響，今日（18日）中午起無法登入，其中包括澳門政府、媒體、賭...

大陸噴氣式客機首次進入海外市場

中國大陸自行研製，宣稱具有完全自主知識產權的噴氣式支線客機ARJ21，周日正式交付首家海外客戶印尼翎亞航空（TransN...

香港作家西西辭世享壽85歲 代表作「我城」解放香港認同

根據香港媒體報導，香港小說家西西今天早晨因心臟衰竭於醫院安詳離世，享壽85歲。西西在代表作、1999年出版的長篇小說「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。