無意刷到婚禮影片新娘竟是自己妻子 江蘇男怒而提告「不忍了」

近日，江蘇一男子無意在網絡短片中發現自己的妻子竟是婚禮的新娘，而新郎是自己完全不認識的陌生人。後來他才得知原來是妻子在沒有和自己離婚的情況下在貴州老家和別人結婚了，他表示後續會用法律手段讓妻子受到懲罰。

據陸媒頭條新聞報導，12月16日，江蘇淮安一男子無意間刷到一則婚禮視頻，驚訝發現視頻中的新娘竟然是自己相處多年的妻子，而新郎則是他從未見過的陌生人。

男子憤怒之餘經過多方打聽終於明白事件真相，原來是妻子在還沒有和自己離婚的情況下，竟然在貴州老家和別人結婚了。

儘管眾人都勸說看在妻子已經為他生下兩個孩子的情分上三思考慮再行動，但男子依然怒氣難消自己被「戴綠帽」，稱一定要讓妻子付出代價。冷靜之後，目前男子決定收集好證據後走法律程序，讓妻子受到該有的懲罰，也算給家庭一個交代。

對此，眾多網友在評論區激烈討論。有人表示這是「重婚罪」，有人認為「忍忍吧，沒什麼大不了的」，更有人評論「這倆孩子就一定是他的嗎，先鑒定一下，說不定會發現新世界。」

也有不少網友表示不能只聽一方說辭，畢竟連妻子離家多天與別人結婚這種大事，作為丈夫竟然後知後覺在網路發現，也證明丈夫對妻子並不關心。

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文章授權轉載自《香港01》