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北京街頭包裹堆積如山 超過2千名快遞員支援「清零」積壓貨物

香港01／ 撰文：鄭寧
各地快遞員抵達北京。（人民網）
各地快遞員抵達北京。（人民網）

隨著國務院防疫「新十條」的發布，民眾在網路搶購藥品物資，再加上原先因疫情防控未送出的積壓包裹，大陸快遞業迎來了新一輪的派送壓力。特別是北京地區，受疫情影響，快遞業一直存在用工困難的現象。

12月14日，京東物流調集約1000名快遞員率先抵京，至15日，京東向北京共調集2000人的快遞員隊伍，增援北京配送服務。

綜合《人民日報》等陸媒今日（18日）報導，來自上海、黑龍江、廣東、湖南等地的超2千名快遞員，將開啟「夜派」模式，保障北京平穩度過業務高峰期。

國家郵政局相關負責人表示，已和北京市政府制定了具體的工作方案，督促郵政網點「應開盡開」，千方百計補充快遞員，保重點區域、保急救藥品、保重要物資。除上述京東物流外，順豐、中通、菜鳥等各大快遞運營商陸續增派人手前往北京。郵政管理局表示，將延長夜間派送時間，盡快實現積壓快遞「清零」，滿足全市正常投遞需求。

據新華社報導，目前有許多民眾已收到貨物，「現在物流的確比之前慢，不過也在逐步恢復中，確實能夠理解。」部分IP地址在北京的網民也表示，「快遞動了」。北京快遞員稱，「送貨量也比平時增加了三倍左右，快遞員卻減員一半，同行病倒的太多了。貨物都已堆積成貨山。」感謝前來支援的各地同行，「心裡非常激動，都快哭了。」

雖然北京的「快遞動了」，卻引發其他地區民眾的不滿。網民表示，自己購買的抗原包裹顯示已抵達本市，但就是不派送，「快遞都馳援北京了嗎？」IP地址顯示在廣東的網民稱，廣東郵政的快遞都還未處理，「能不能先把自己的快遞時效保證好在去支援呢？」

延伸閱讀：

01北京連線｜放寬防疫十日　市民：感染者可隨意出街，大多不上報

抗疫從一個極端到另一個極端：熬過風暴還看北京？

文章授權轉載自《香港01》

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