張文宏警告：大陸感染高峰期馬上到來，保護好老年人

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏17日在一場論壇上說，「我們即將走出這次疫情已成定局，這個趨勢不會再逆轉。」但他同時警告，中國大陸新冠感染高峰期馬上來臨，現階段對老年人要有非常好的保護。

張文宏表示，如果老人沒有打過疫苗，應該降低他們的活動度，出門時一定要戴口罩。而去見老年人的時候，也要戴好口罩再去，同時希望老年人都能夠接種疫苗。

據人民日報健康頻道報導，張文宏說，「當這一次的新冠疫情出現以後，我們就知道這個病毒的傳播速度遠遠超過了流感病毒，而且人類普遍對這個病毒沒有免疫力。」

他指出，人類從來不以消滅一種物種來達到控制傳染病的目標。所以，流感從世界上誕生以後，隨著人類接種疫苗和普遍感染，它跟我們人類的免疫系統逐漸達成了平衡。

張文宏表示，新冠病毒也面臨同樣的局面。「目前各種研究可以看出，我們接種了疫苗以後，對病毒的演變有非常大的壓力，使得疫苗接種以後病毒演變的數量大幅度減少。最終我們今天看到的只有奧密克戎（Omicron）毒株最終勝出。這個毒株對人類的免疫具有一定的逃逸作用，而且它的R0值已經接近16-18左右的水平，從奧密克戎毒株家族跳躍出來再誕生一個傳播更快的毒株現在已經很困難了。」

張文宏稱，從上海的數據來看，Omicron毒株已經出現顯著的毒力降低趨勢，但對於脆弱人群的攻擊性還是存在的。尤其是對於年齡大於80歲以上的人群，他們也是主要的重症病人。

除了年齡以外，張文宏提醒，慢性腎病、高血壓以及一些神經系統疾病，都是成為脆弱人群患病的一個主要原因。大多數死亡或者是重症病人多發生在沒有接種疫苗的人群當中。所以，疫苗的接種對保護脆弱人群非常關鍵。

「現在，我們的工作重點就是對老年人進行充分地保護，具體要做好三個方面，第一，就是一旦感染，如有症狀要給予他們充分的藥物治療；第二，建議他們充分地接種疫苗；第三，在大流行期間對他們形成一個反向的保護，避免病毒進入他們生活的空間。」