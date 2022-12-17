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33歲商人敗光6千萬身家淪落街頭 妻不離不棄陪伴「苦中作樂」

香港01／ 許祺安／報導
浙江路人目擊一對男女寒冷的天在街頭打地鋪。地上只有一個涼蓆。(網易新聞)
浙江路人目擊一對男女寒冷的天在街頭打地鋪。地上只有一個涼蓆。(網易新聞)

「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」這句俗諺表示夫妻未必能共患難，但這並未發生在浙江一對夫妻身上。據了解，近日浙江有路人目擊，一對流浪的男女在寒冷的天氣下睡在街頭，但兩人心情似乎很好，女生坐在男生肩膀上玩鬧。

據《搜狐新聞》採訪知情人士透露，兩人是一對夫妻，男子以前是名商人，33歲這年因生意失敗，人民幣1500萬元（約新台幣6600萬元）身家全數敗光，只能窮困潦倒、流落街頭，但妻子並未拋下他，而是陪著他在街頭挨餓受凍，事件曝光令不少網友眼濕濕。

據《網易新聞》報道，路人指出，男子當時身穿破舊綠色軍大衣，裡面則是黑衣黑褲，頭髮有些雜亂；女子則坐男子肩膀上，頭上蓋著被單，身上則穿著墨綠色睡衣，兩人當時疑似心情很好，男子架著女子轉圈，女子也因為快速轉圈而快樂地喊叫。

由於現在天氣寒冷，浙江12月平均温度是4℃到11℃。不少人發現該夫妻僅鋪涼席睡覺感到訝異。

《搜狐網》引述知情人士說法稱，該男子原先是某地有名的商人，算是一名社會精英，其妻子卻只是一名家庭主婦，每天的工作就是照顧丈夫的起居。但在男子33歲這年，他的生意出了狀態，結果原本大約人民幣1500萬家產全數敗光，夫妻倆只能流落街頭。

曾經有優渥的生活，現在卻流落冰冷街頭中，還要找遮風避雨的處所，更要煩惱睡覺和吃飯等問題，這是他們過去從未想過的。

報道指出，男子曾多次表示，「33歲折騰了一切，唯獨妻子在自己最迷茫和無助的時候，還有妻子陪伴」，他一直感到很對不起妻子，也很謝謝對方沒放棄和拋棄自己。

據了解，男子的妻子也不打算放棄丈夫，她堅信丈夫能夠重新崛起，2人的生活雖然不似從前，但依然非常幸福。

網友們得知他們的故事後都表示感動，不少網友祝福丈夫事業可以東山再起，也有許多人讚女子不離不棄的陪伴。亦有不少網友提醒，男方未來若再站起來，千萬別拋棄曾陪他一同吃苦的糟糠妻。

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文章授權轉載自《香港01》

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