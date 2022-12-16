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大陸各地寒流來襲 內蒙古出現零下45度低溫

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
內蒙古根河出現零下45度低溫。（圖／取自「中國冷極．根河」微信公眾號）
內蒙古根河出現零下45度低溫。（圖／取自「中國冷極．根河」微信公眾號）

大陸各地近日寒流來襲，不少地方明顯降溫，預計17日到18日早晨大部地區氣溫都將創下今年下半年來的新低，而內蒙古則已經出現攝氏零下45度的超低溫

據中國天氣網消息，大陸中央氣象台12月16日繼續發布寒潮藍色預警，預計16日14時至18日8時，新疆南疆、西北地方中東部、華北西部以及淮河以南將先後降溫6到8度，其中安徽中南部、湖北東部、江西中東部、浙江東部、福建中西部、雲南中東部、廣東中東部等地降溫10到12度。

這波寒流來襲之際，12月18日早上最低溫度「0度線」將位於廣西北部、廣東中北部至福建西部一帶。

目前創下此波寒流最低溫的是內蒙古根河。根據內蒙古自治區氣象局預報，位於內蒙東北部的呼倫貝爾市轄下根河市，15日傍晚到16日傍晚間的最低溫度將為零下42度。呼倫貝爾市大部分地區夜間氣溫均低於零下30度。根河市氣象台更是預報市內「滿歸」地區氣溫將下探到零下45度。

根河市有大陸「冷極」之稱，每年入冬氣溫往往低得嚇人。據根河市政府消息，14日最低溫度出現在烏力庫瑪，達到了負41.7度。與此同時也出現了極寒「冰霧」天氣，冰霧是完全由冰晶組成的霧，常見於嚴寒地區的冬季，易造成能見度下降。

內蒙古 低溫 中東

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