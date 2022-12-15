陸專家示警：未來1至2個月將迎來一波疫情流行高峰

針對當前大陸疫情，目前已無可信的統計數據可供參考。但中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮指出，根據當前形勢，Omicron毒株已經在社會面傳播，目前又值冬季流感、普通感冒的高發季。他預期，接下來一至兩個月，中國大陸將迎來一波流行高峰。

近期北京新冠確診者快速增加，張伯禮在接受新華社專訪時表示，北京本輪疫情的主要毒株是Omicron BF.7毒株，與Omicron其他變異株相比具有更強的傳染性和免疫逃逸能力。

張伯禮說，這種變異株主要在上呼吸道複製，這意味著感染者容易在說話、咳嗽時造成病毒的傳播，進一步促進了病毒的傳播。此外，北方寒冷，又值感冒、流感的高發季，更加深了疫情嚴重的印象。

對於感染過新冠的人會不會反覆感染？張伯禮表示，有些傳染病確實在一次感染後會獲得持久甚至終身免疫，如水痘。但由於新冠病毒不斷發生變異，且有較強免疫逃逸能力，當前流行的Omicron毒株就有多個亞型，人體對Omicron不同亞型難以建立全面的免疫屏障，在感染新冠病毒後，少數人有可能會再次被感染，這方面需開展更多的研究。

至於許多人關心的新冠後遺症問題，張伯禮稱，是否稱為「後遺症」、「長新冠」還可以討論。部分患者在康復期確實還存在一些症狀，沒有完全恢復。原始毒株和Delta毒株所致的感染約有10%的患者轉陰後有此類症狀存在。但目前初步觀察，Omicron毒株引發新冠這類症狀風險顯著降低，無症狀感染者基本無新冠後遺症。

他並強調，Omicron不可怕，絕大多數感染者可在7-10天內完全恢復。因此對於新冠「後遺症」，不用過度擔憂和恐慌。

針對接下來疫情走勢，張伯禮除預期接下來一至兩個月，大陸會迎來一波流行高峰。他也提醒，隨著感染基數不斷增大，重症感染者也將大概率出現增長。盡管新冠病毒呈現致病力減弱的趨勢，Omicron變異株依然對老年人和有嚴重基礎性疾病人群的健康產生較大的威脅，如何在流行高峰期保護好這些人群是接下來大陸疫情防控的重點。

不過，他也呼籲大陸民眾，無須對疫情過度焦慮。張伯禮表示，中醫常講「七情致病」，恐慌焦慮等不良情緒可能導致人體免疫力下降，積極的心態對於預防和治療疾病都具有非常大的好處。

他說，「平常得感冒、流感不緊張，現在也沒有必要緊張，尤其是年輕人更不用緊張。」只要繼續保持社交距離，正確佩戴口罩，做好手部消毒，注意室內通風，不聚集、少聚餐，規律作息，保證睡眠，防護措施到位，就能對新冠起到有效的預防作用。