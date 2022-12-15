人流回來了 烏魯木齊全面復航

陳奕迅（Eason）時隔9年終於在上周五（9日）開始舉行一連25場紅館演唱會《陳奕迅 Fear and Dreams香港演唱會》，雖然有部分是Eason早期推出的歌曲，未必為年輕觀眾所熟悉，也不見有《單車》等熱門歌曲，但Eason交出100分水準以歌聲攻陷紅館，令全場觀眾為之感動...

2022-12-14 20:00