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禁44年！忠孝西路昨晚開放 十數輛機車搶頭香行駛

人流回來了 烏魯木齊全面復航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「我從西安返回喀什，在烏魯木齊中轉。此次返鄉感受到，烏魯木齊國際機場人流大，因沒有查驗核酸和行程大數據，在值機等環節辦理更快了。」旅客張新玥13日在烏魯木齊國際機場如是說。

中新社報導，連日來，南航、烏魯木齊航空、天津航空等各航空公司陸續恢復烏魯木齊始發至疆內外多地航班。目前，烏魯木齊等疆內20餘個機場全面復航，民航客流快速回升。 　　

據烏魯木齊國際機場運行管理委員會（運行控制中心）運行指揮中心主任朱柏霖介紹，13日烏魯木齊國際機場共計執行大陸國內客運航班量320班次，其中進港159架次，出港161架次。預計旅客吞吐量33000人次。

據第三方民航數據APP飛常準民航看板數據顯示，12日，大陸國內吞吐量千萬級機場客運航班量環比上周（12月5日）同期均呈增長態勢，其中14家千萬級機場漲幅超過100%。烏魯木齊國際機場漲幅最明顯，單日環比上周同期增長436.51%，排名第一。

「航班量持續增長，我們將全力保障航班順利起降，旅客出行無憂。」朱柏霖說，在冬季航班保障中，機場採用提升跑道清除冰雪效率、縮短跑道關閉時間、精準控制航空器推出時機和方向、調整滑行路線等方法，減少航空器地面等待時間。與吐魯番機場及鐵路部門密切聯繫，隨時啟動空鐵聯運方案，做好航班備降和跨城轉運等服務工作，服務旅客安全順利出行。

機場 烏魯木齊 航班

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