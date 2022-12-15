快遞運力不足 陸國家郵政局籲消費者包容

針對用戶反映的部分地區快遞配送運力不足問題，大陸國家郵政局表示，中國郵政快遞業迎來新一輪業務高峰，但目前末端投遞壓力較大，郵政局呼籲消費者給予更多包容、理解和支持。

中新社報導，進入12月以來，郵政快遞業加快復甦，迎來新一輪業務高峰。大陸國家郵政局數據顯示，12月1日至12日，全網攬收量約為43.03億件，同比上升5.6%。12月12日當天，大陸郵政、快遞企業共攬收郵（快）件4.53億件，與2021年雙12基本持平。自12月7日防疫新10條以來，單日攬收量保持在3.6億件以上。

大陸國家郵政局持續推進保通保暢工作。目前大陸大部分地區堵點卡點已有效疏通，行業正在快速恢復有序運行。截至12月11日，大陸關停郵政快遞分撥中心已經清零，僅有北京等地400餘個網點因涉疫處於關停狀態，各地郵政管理部門正在積極推動解封。

快遞業雖呈現持續復甦態勢，但仍有部分地區存在著用戶感知快遞不快、發貨較慢、派送不及時等問題，主要是前期一些地區由於疫情防控等原因，積累了大量線上訂單，快遞企業需要根據商家發貨節奏進行攬收和處理。同時，受疫情影響，快遞企業也存在一定的用工缺口，運力尚未完全恢復，造成末端派送壓力較大。

當前，郵政、順豐、京東物流等開啟夜派模式。中通、圓通、申通、韵達、極兔、德邦等則通過成立旺季專項小組、設立幫扶基金、加強人員招聘、調配各方運力等方式，幫助基層網點恢復產能，保障寄遞管道通暢。 大陸國家郵政局表示，業務旺季，廣大快遞員冒疫奔忙，工作負荷重、投遞壓力大，加之天氣寒冷，室外作業十分辛苦，可能出現寄遞服務時限延遲的情況，請廣大用戶給予更多的包容、理解和支持。