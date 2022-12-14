陳奕迅演唱會歌單惹大陸歌迷不滿 被瘋狂追問 ：為什麼不唱國語歌？

陳奕迅（Eason）時隔9年終於在上周五（9日）開始舉行一連25場紅館演唱會《陳奕迅 Fear and Dreams香港演唱會》，雖然有部分是Eason早期推出的歌曲，未必為年輕觀眾所熟悉，也不見有《單車》等熱門歌曲，但Eason交出100分水準以歌聲攻陷紅館，令全場觀眾為之感動。當中也有不少大陸歌迷來香港一睹Eason的風采，不過他們就對偶像在演唱會上的表演歌單感到不滿。

近日，網路一條影片在網路瘋傳，有大陸歌迷在看完演唱會後在停車場位置等待陳奕迅，見到偶像後，該名歌迷一邊拍片一邊用廣東話追問：「其實我想聽你唱國語，一首而已，為什麼不唱一首呢？」

這位歌迷再用普通話表述身份：「Eason！我是中國來的歌迷。」最後就略有卑微用廣東話講：「姐就是想聽你唱一首國語而已。」其實歌單中有唱到一首國語歌，不過陳奕迅沒有理會太多，只是笑而不語點頭、揮手向歌迷道謝。

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文章授權轉載自《香港01》