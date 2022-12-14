北京西峰寺 1200歲古銀杏煥發青春
北京西峰寺古樹保護工程日前竣工。古剎西峰寺院內的古銀杏樹，在復壯後煥發了青春，長勢明顯比從前旺盛。
西峰寺藏在京西深山。踏入院內，無人不被眼前這株銀杏的壯美所震撼。它高達35公尺，胸徑8.5公尺，向四周伸出遒勁的枝幹，樹齡約有1200年。秋末冬初，扇形葉片和小果子隨風飄落，金燦燦滿地都是。樹下有一殘碑，碑文卻清晰可辨：「此鴨腳子（即銀杏）種於宋代。」
復壯工程於今年年初啟動。古樹專家古潤澤介紹，西峰寺古銀杏復壯工程的施工量和難度都比較大。工程對40多根樹杈採用拉纖保護，用56根6公尺長的鋼管搭建成三角塔狀牽拉支撐，這樣一來，古樹的整體立地安全性就有了保障。此外，用於支撐的鋼骨架採用了仿銀杏木風格，與古樹融為一體，效果很好，此次嘗試也將為今後的古樹支撐軟牽引做借鑒。
短短數月，古銀杏已有了肉眼可見的變化。「30多年前我就在這裡辦公，一直和古銀杏樹相伴。」中國地質環境監測院副院長褚洪斌說，「今年實施古樹修復工程後，明顯感到樹葉比原來精神了，銀杏果飽滿了，新枝萌發多了，整體樹勢也比以前旺盛。」
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