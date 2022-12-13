石家莊 首列直通捷克中歐班列

滿載100個標準集裝箱出口貨物的中歐班列12日從石家莊國際陸港啟程，駛往捷克首都布拉格。這是京津冀地區首列直通捷克的中歐班列。

中新社報導，據悉，該班列由中國-中東歐（滄州）中小企業合作區與石家莊國際陸港共同組織開行，是雙方繼合作推動「滄石歐」班列匈牙利布達佩斯線路之後的又一條中東歐線路。該班列經由二連浩特口岸出境，途經蒙古國、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭等國家，全程運行9854公里，預計18天後抵達布拉格。

「班列的開通，將促進京津冀地區加強與中東歐國家雙邊經貿合作升級。」河北陸港集團冀歐供應鏈管理有限公司總經理高翔表示，該班列將為雙邊基礎設施、產能等領域合作提供有力支撐，進一步推進京津冀參與一帶一路建設，不斷增強雙向經濟合作。

此次通往布拉格的首發班列，是石家莊國際陸港開通的第14條國際線路，也是歐洲方向的第9條線路。為京津冀地區製造業走進歐洲市場提供了一條時效性強、經濟性好、穩定高的新路徑。

截至12月12日，今年石家莊國際陸港已開行中歐班列469列，發送標箱46208個，貨重45.3萬噸，貨值96.98億元人民幣，分別同比增長165%、163%、237%、176%，各項指標繼續穩居京津冀首位。