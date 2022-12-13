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陸1歲童被封口機切斷4指 父駕車時速180狂飆送醫接回斷指

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
斷指手術前的X光照。（家庭醫生在線）
斷指手術前的X光照。（家庭醫生在線）

廣東一名1歲多幼童在家中被奶茶封口機碾壓，切斷4根手指。父親抱起孩子駕車以時速180公里狂飊直奔醫院，醫師花了7個多小時接回手指，觀察數天後，孩子的4根手指已全部存活。

家庭醫生在線報導，9日下午約3時，陳鋒（化名）抱著他1歲半的兒子明明（化名）衝進廣州和平骨科醫院的急診室，神色焦急地對醫護人員說他兒子左手4個手指全部斷掉了，請醫生趕快救治。

家住花都的陳鋒指，家裡是開奶茶店的，剛剛學會走路的明明趁著家人不注意時，玩起奶茶機的杯子，並把手伸進奶茶封口機裡，瞬間左手的2至5指被機器齊切斷，家人聽到孩子撕心裂肺地哭，才知孩子闖禍，陳鋒立即用乾淨紗布包裹斷指，放進有冰塊的袋子妥善保存，再抱起孩子，駕車以時速180公里狂飊至60公里外的廣州和平骨科醫院尋求治療。

醫院創傷顯微手外科二區主任李棟表示，孩子不僅4指被完全切斷，奶茶封口機的圓桶上加有加熱絲，溫度高達160度，離斷的手指還伴有手指指背深Ⅱ°熱壓傷，皮膚呈現出「皮革樣」改變，代表嬌嫩的皮膚已經燙熟，皮下靜脈嚴重損傷，為接下來的手術更添一層障礙。

醫院立即組成團隊全力救治，團隊先為斷掉的手指清創並尋找血管，縮短離體時間。因手指伴有燙傷，除了在指背尋找靜脈外，還在指腹尋找可供吻合的直徑僅有0.2mm的6條靜脈。

一切準備就緒後對明明全身麻醉，李棟等醫師為孩子固定指骨，縫合肌腱，用16倍外科顯微鏡以及比頭髮絲還細的專用縫合線吻合動脈、靜脈、神經共30多條。歷時7個半小時，手術順利結束，再植手指全部一次性順利通血，明明的家人才鬆一口氣。

團隊的范德森醫生說，明明的再植手指情況穩定，危險期已經渡過，手指全部成活，接下來明明將進入康復訓練時期，3個月一個階段，大概需時一年左右。不過，明明的中指，損傷到近指間關節，術中只能行融合術，等待14歲以後可以行小關節移植，重建功能。

再植縫合手術後的手指。（家庭醫生在線）
再植縫合手術後的手指。（家庭醫生在線）

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