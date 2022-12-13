快訊

周末寒流壟罩全台「最冷時段曝光」氣象局示警：請做好禦寒準備

果粉們可以開始存錢了！外媒爆料「絕對漲」 頂規iPhone 15售價曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山東陽谷以綠生金 累積陽光存摺

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

在山東省聊城市陽谷經濟開發區，山東鍾振偉旺新能源股份有限公司的廠房屋頂上，一排排藍色的太陽能電板整齊排列，在冬日暖陽照射下，源源不斷地產生清潔電能。

新華社報導，「今年初投資250萬元（人民幣，下同），利用1萬多平方公尺的廠房屋頂，建成800千瓦的太陽能發電設施，年可發電120萬度。除供企業生產、辦公用電外，餘電直接上網，年發電收入48萬元。」公司運營總監孫振亮說。

山東是大陸經濟大省，也是用能大省。大陸國務院近期發布《關於支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展的意見》，提出「支持山東大力發展可再生能源，探索分佈式太陽能融合發展模式」。

「太陽能發電是國家鼓勵發展的朝陽產業，具有汙染小、見效快、環保效益突出等特點。」山東省太陽能行業協會常務副會長張曉斌說。近年來，山東積極利用企業廠房、農村住宅等屋頂資源，大力推進分佈式太陽能建設，為綠色發展注入新動能。

在陽谷縣閻樓鎮張岩寨新村，由社會資本投資建設的11兆瓦屋頂分佈式太陽能電站已經投運。「有太陽就能發電有收入，太陽能發電每年能為村集體增收30多萬元，穩定收益期可達20年。」村支書張偉說。

來自國網陽谷縣供電公司的統計數據，目前陽谷縣分佈式太陽能並網戶數達到9472戶，並網容量141萬千瓦，以「綠」生「金」為群眾和企業送上了「陽光存摺」。

分佈式太陽能「自發自用、餘電上網」的特性，既降低了企業用電成本，又具有節能減排的生態效益。在聊城東阿縣，東阿阿膠集團在各個辦公樓和生產廠房屋頂共安裝了3.3兆瓦的太陽能發電設施，年發電量350萬度。

「這些太陽能發電我們全部自用消納，年節約標準煤1280噸、減排二氧化碳3300噸，企業每年節約購電費用210萬元。」東阿阿膠集團設備部部長王兵說。

山東省能源局副局長王福棟說，截至今年9月，山東新能源和可再生能源發電裝機達到6839萬千瓦，同比增25.1%，佔電力總裝機比重達到37.7%，有力推動了能源綠色低碳高質量發展。

太陽能發電 再生能源

延伸閱讀

築夢深藍 山東藍海前景可期

山東95後女孩做花餑餑美上熱搜 網友：太精緻捨不得吃

人頭帳戶涉法律責任 銀行明年首季完成存摺加註警語

右臉佈滿血管瘤...她被叫妖怪卻正向以對 榮獲陽光獎

相關新聞

金庸展上海落幕 喚起青春記憶

為期45天的金庸展（上海站）活動於12月11日在上海圖書館東館落幕。展覽累計吸引約6萬人次參觀，觀眾主要來自上海及周邊省...

山東陽谷以綠生金 累積陽光存摺

在山東省聊城市陽谷經濟開發區，山東鍾振偉旺新能源股份有限公司的廠房屋頂上，一排排藍色的太陽能電板整齊排列，在冬日暖陽照射...

「相親直播」邊聊邊速配 陸農村光棍就有解？

大陸農村人口性別比例失衡，隨著80後、90後逐漸進入適婚年齡，農村「光棍問題」愈來愈嚴重。近年，依靠著網路平台的便利，大陸各地興起所謂「相親直播」、「直播尋婚」，每晚有成千上萬人湧入知名主播的直播間（直播平台），看著主播一一詢問「嘉賓（徵婚者）」的年齡、工作收入、房車情況等，為其尋找另一半。但這真能為農村「光棍問題」解套？

「句句不提愛 句句都是愛」青島男寫信給亡父 10年不間斷

山東青島的李先生在微博持續10年給已故父親寫信，字裡行間承載愛意，網友們看完潸然淚下，留言「句句不提愛，句句都是愛」

香港馬拉松增加參賽名額至3.7萬 獎金加碼10倍

第25屆香港馬拉松將於明年2月12日舉行，馬拉松籌委會12日公布，參賽名額將由原本2.5萬個增加至3.7萬個，新增名額將...

北京沙塵暴籠罩 7年來首次12月發預警

北京市12日一早發布沙塵預警，是7年來首次在12月發布，截至今日中午，北京全市空氣質量仍處於最高一級的嚴重污染，空氣質量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。