山東陽谷以綠生金 累積陽光存摺

在山東省聊城市陽谷經濟開發區，山東鍾振偉旺新能源股份有限公司的廠房屋頂上，一排排藍色的太陽能電板整齊排列，在冬日暖陽照射下，源源不斷地產生清潔電能。

新華社報導，「今年初投資250萬元（人民幣，下同），利用1萬多平方公尺的廠房屋頂，建成800千瓦的太陽能發電設施，年可發電120萬度。除供企業生產、辦公用電外，餘電直接上網，年發電收入48萬元。」公司運營總監孫振亮說。

山東是大陸經濟大省，也是用能大省。大陸國務院近期發布《關於支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展的意見》，提出「支持山東大力發展可再生能源，探索分佈式太陽能融合發展模式」。

「太陽能發電是國家鼓勵發展的朝陽產業，具有汙染小、見效快、環保效益突出等特點。」山東省太陽能行業協會常務副會長張曉斌說。近年來，山東積極利用企業廠房、農村住宅等屋頂資源，大力推進分佈式太陽能建設，為綠色發展注入新動能。

在陽谷縣閻樓鎮張岩寨新村，由社會資本投資建設的11兆瓦屋頂分佈式太陽能電站已經投運。「有太陽就能發電有收入，太陽能發電每年能為村集體增收30多萬元，穩定收益期可達20年。」村支書張偉說。

來自國網陽谷縣供電公司的統計數據，目前陽谷縣分佈式太陽能並網戶數達到9472戶，並網容量141萬千瓦，以「綠」生「金」為群眾和企業送上了「陽光存摺」。

分佈式太陽能「自發自用、餘電上網」的特性，既降低了企業用電成本，又具有節能減排的生態效益。在聊城東阿縣，東阿阿膠集團在各個辦公樓和生產廠房屋頂共安裝了3.3兆瓦的太陽能發電設施，年發電量350萬度。

「這些太陽能發電我們全部自用消納，年節約標準煤1280噸、減排二氧化碳3300噸，企業每年節約購電費用210萬元。」東阿阿膠集團設備部部長王兵說。

山東省能源局副局長王福棟說，截至今年9月，山東新能源和可再生能源發電裝機達到6839萬千瓦，同比增25.1%，佔電力總裝機比重達到37.7%，有力推動了能源綠色低碳高質量發展。